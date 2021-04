Setanta estudiants de la UdG aproven l'examen MIR i aspiren a una plaça estatal

Un total de setanta estudiants de Medicina de la Universitat de Girona han aprovat de forma provisional la convocatòria de l'examen MIR, les proves que donen accés a la formació mèdica especialitzada. Concretament, dels noranta graduats de l'any passat, setanta-tres s'han inscrit a les proves i tres han estat provisionalment eliminats. De moment, la taxa d'aprovats és del 95,89%.

Aquesta era la setena promoció d'estudiants de la Universitat de Girona que es presentava al MIR, on el centre gironí sempre ha aconseguit molt bons resultats. De fet, l'any passat un estudiant de Girona es va situar entre les deu millors notes de tot l'Estat, concretament en sisena posició, i en fa cinc, una estudiant va obtenir el vuitè millor resultat.

Enguany, cap estudiant s'ha situat entre els deu primers però la majoria podrà optar a una de les gairebé 8.000 places ofertes per l'Estat, ja que seixanta-tres d'ells s'han situat entre les 7.989 primeres posicions. L'estudiant de la facultat gironina amb millor nota de la convocatòria ha obtingut la posició 149 en el rànquing estatal i n'hi ha cinc més que estan entre els 500 primers i un total de deu estudiants se situen entre les 1.000 primeres posicions.

Valoració positiva del degà

«Estem molt satisfets dels resultats, ja que en aquesta edició els estudiants van finalitzar el curs en plena pandèmia i han hagut de preparar-se les proves amb la dificultat afegida de l'ensenyament telemàtic», explica el degà de Medicina de Girona, el doctor Joan San. San recorda que els resultats encara són provisionals i estudiants que han quedat per sota del llindar de 8.000 «encara poden aspirar a una plaça perquè hi poden haver canvis i renúncies».

San afegeix que «aconseguir bons resultats per setè any consecutiu situa la Universitat de Girona en molt bona posició». Recorda que una de les claus d'èxit és l'aplicació del mètode innovador d'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) que també es fa servir a la Facultat d'Infermeria.

Retard per la pandèmia

La convocatòria MIR 2021 ha vingut marcada per la incertesa i la manca d'una comunicació exacta sobre les dates. Normalment, la prova es feia a finals de gener i a maig els seleccionats ja s'incorporaven a les especialitats corresponents. Aquest any l'examen es va fer el 27 de març i s'hi van presentar 14.425 graduats de tot l'Estat, dels quals n'han aprovat provisionalment 10.803.

Un cop surtin els resultats definitius, els futurs residents hauran d'escollir l'especialitat al juny per tal de poder-s'hi incorporar el 15 de juliol. La cap de formació de l'hospital Trueta, Yolanda Silva, lamenta que el procés d'enguany s'hagi «endarrerit tant». «Ja l'any passat, els nous residents es van incorporar quatre mesos tard, just quan començava la segona onada i enmig de la vaga dels MIR, i aquest any la data no és bona perquè molts professionals fan vacances i s'han de fer un seguit de formacions», explica.

Respecte a la promoció de l'any passat i que està cursant el primer any de residència, Silva destaca que «s'estan desenvolupant bé malgrat les circumstàncies de la pandèmia, que no han perjudicat la seva formació, tot i que algunes especialitats han tingut més càrrega assistencial que d'altres».