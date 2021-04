Banyoles regula la circulació dels patinets elèctrics

El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir les noves ordenances de circulació d'elements de mobilitat personal, que engloba patinets, bicicletes elèctriques o joguines. Les noves normes segueixen les mesures semblants a les que s'han aplicat a diferents municipis de la demarcació i en destaquen l'obligatorietat de circular amb casc i il·luminació quan sigui fosc o poder circular pels carrils bici. A més, aquests vehicles tindran prohibit anar per les voreres i podran circular pels carrers amb una velocitat màxima d'entre 20 i 30 quilòmetres per hora, segons el tipus de via, i sempre donant prioritat als vianants.

El ple també va aprovar la recuperació de la possessió de dos pisos adquirits pel consistori i que es destinaran a habitatge social. Aquests dos pisos, ubicats al barri de Canaleta i al carrer Barcelona, es troben actualment ocupats de forma il·legal per persones que no estan registrades pels serveis socials i que ara l'Ajuntament vol gestionar la sortida d'aquestes persones que, en primera instància, es faria amb una actuació de la policia local. Tot seguit es procedirà a la rehabilitació dels mateixos per així poder-los integrar als més de 30 pisos socials de la ciutat i que posteriorment els serveis socials els puguin destinar a famílies amb necessitats d'habitatge.