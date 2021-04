Campanya per reduir les distraccions al volant

Campanya policial per reduir les distraccions al volant. Durant aquesta setmana els Mossos d'Esquadra i les policies locals desplegats a les comarques gironines controlaran aquestes pràctiques i també el compliment dels semàfors. El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsa la campanya policial i és que segons l'ens, l'any passat les distraccions van ser la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la velocitat inadequada i de l'alcohol i les drogues.

Darrere del 23% dels accidents

Accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS van ser darrere d'un 23,2% de la sinistralitat. Per aquest motiu, des d'ahir i fins diumenge, 2 de maig, els cossos policials estaran especialment atents les distraccions causades per l'ús dels telèfons mòbils, que són les més esteses i incrementen considerablement el risc d'accidents de gravetat.

? En la darrera campanya preventiva de vigilància centrada en les distraccions al volant realitzada l'octubre de l'any passat, es van imposar un total de 3.639 sancions a Catalunya, de les quals 2.493 van ser per la manipulació del mòbil i altres sistemes de comunicació.