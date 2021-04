Catalunya comença la desescalada dubtant si la podrà accelerar aviat

Les imatges de l'ambient als locals de restauració de l'Espai Gironès a l'hora de dinar o l'optimisme de molts hotelers de la Costa Brava o del Pirineu, que ja podran tornar a obrir portes per la caiguda del confinament comarcal, demostren que ahir a Catalunya va començar, de nou, un procés de desescalada. Amb un ull posat en l'evolució de les dades, estancades pel que fa a la pressió a les UCIs, i l'altre en l'augment del ritme de vacunació, el Govern català ha donat aire a la maltractada restauració dels centres comercials i ha flexibilitat les limitacions de mobilitat, acabant amb els ara estèrils debats sobre vegueries i regions sanitàries. I, al mateix temps, per boca del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha obert la porta a fer nous passos endavant dilluns vinent, 3 de maig, posant sobre la taula el debat de permetre obrir bars i restaurants a l'hora de servir sopars i, de passada, allargar l'actual toc de queda fins a les onze de la nit.

«Estem contents, només de veure a les nou del matí els locals preparant les taules ja és una alegria perquè la restauració dels centres ha patit molt aquests mesos», explicava ahir el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, que destacava que entre la reobertura de la restauració i el final del confinament ahir va passar pel centre comercial «un 30% més de gent que el dilluns passat». «Són dies gratificants a la feina, perquès nosaltres hem ajudat als restauradors, però ells també s'han mantingut fidels i entre les dues parts hem pogut aguantar un any molt complicat», resumia el responsable de centre comercial de Salt que, igual com ha passat al Gran Jonquera Outlet , ha vist com el seus locals de restauració han estat molts més mesos de tancar que els negocis del sector que es troben a peu de carrer.

Jordà destacava la importància de la rebaixa de les restriccions de mobilitat -«no és el mateix poder rebre clients de 15 o 20 quilòmetres de distància a clients de tot el territori»- i apuntava que, com que el pròxim dissabte és festiu (1 de maig), no serà fins d'aquí a dos cap de setmana quan «podrem veure com aquest final del confinament comarcal fa augmentar l'afluència de gent els dissabtes; que just són aquell parell de setmanes que sembla que es necessiten per acabar de veure com va la pandèmia». Sempre que no hi hagi «marxes enrere», de moment les noves mesures tenen vigència només fins al 3 de maig, el gerent de l'Espai Gironès veu bé anar acompanyant el ritme de la desescalada amb l'evolució de la dades de la pandèmia.

En canvi, des del Govern el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no tenia problemes ahir per confirmar que estudien obrir la restauració en la franja dels sopars i allargar el toc de queda. Les dues coses a partir del mateix dilluns 3 de maig, just sis dies abans que decaigui l'estat d'alarma que ha donat cobertura legal a totes les restriccions dels darrers mesos. «La restauració obrirà de nit el més aviat possible, quan la situació acompanyi; hem de tenir un punt de paciència d'aquesta setmana o dues setmanes per veure si la tendència a la baixa es confirma», va explicar ahir Sàmper en declaracions a TV3. El conseller, però, no va voler confirmar si aquesta flexibilització horària seria només per a les terrasses o també als interiors, encara que «és evident que a l'exterior hi ha menys risc de contagi».

La Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) reclama que la Comissió Europea i l'estat espanyol accelerin la implantació del passaport sanitari per garantir l'arribada de turistes aquest estiu. «Ja hem perdut la temporada d'esquí i la Setmana Santa. No volem perdre més», va remarcar ahir el gerent de la FIHRT, Daniel Brasé. L'entitat, que va celebrart a Sitges la primera assemblea presencial des que va esclatar la pandèmia, reclama a les administracions «més concreció» sobre les mesures per garantir el turisme. Al mateix temps, els hostalers lamenten que Catalunya és la regió «més castigada» per les restriccions contra la covid-19 i exigeixen que es flexibilitzin «ja» els horaris de la restauració.

«Volem que ens donin aire», va resumir Brasé en declaracions a la premsa abans de començar l'assemblea, on van assistir representants de tots els gremis comarcals. Els hostalers assenyalen especialment la necessitat d'obrir els restaurants per servir sopars, així com la reobertura dels locals d'oci nocturn.

Amb el mes de maig a la cantonada, el sector es mostra expectant a la implantació del passaport sanitari des de la Comissió Europea. Ho veuen com «una bona eina» per fomentar els viatges, però es mostren crítics amb la lentitud de l'administració. Davant del que serà el segon estiu en pandèmia, anhelen que el passaport permeti rebre més turistes que l'any passat i reclamen que el govern espanyol s'assegui amb el sector per abordar-ne els detalls.

«Afrontem l'estiu en suspens», va assegurar Daniel Brasé, crític amb les actuals restriccions de mobilitat internacional.