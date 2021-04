La pressió assistencial creix però baixa el contagi

El nombre de pacients ingressats per coronavirus ha augmentat en els últims dies, així com les persones que es troben en estat crític. Ahir aquesta pressió assistencial va seguir sent elevada; els crítics es van mantenir igual però encara per sobre del llindar de 50. Els indicadors que assenyalen l'estat de la pandèmia, en canvi, segueixen mantenint-se estables.

Segons la darrera actualització del Departament de Salut, fins ahir hi havia181 persones ingressades als hospitals gironins, quatre més que en el balanç anterior. El nombre de pacients crítics es va mantenir en 50, igual que el dia anterior, tot i que és una xifra molt elevada encara.

Alhora, també ha pujat el tant per cent de positivitat a les proves PCR i testos d'antígens. Mentre que la setmana del 9 al 15 d'abril, el 7,17% de les proves realitzades a la regió sanitària de Girona donaven un resultat positiu, en el darrer balanç la positivitat era del 7,78%. Així, ahir es van registrar 179 nous casos a la regió sanitària, de manera que el total acumulat des de l'inici de la pandèmia se situa en 69.661. Seguidament, Salut va notificar quatre defuncions, una xifra bastant elevada tenint en compte la mitjana diària de la setmana passada.

En canvi, tot i l'augment d'hospitalitzacions i mortalitat, els indicadors que assenyalen l'estat de la pandèmia es mantenen estables.

El risc de rebrot va ser ahir de 367, quatre punts menys que el dia anterior. La velocitat de propagació era d'1,09, una centèsima menys que el darrer balanç.

Respecte a la circulació del virus a les aigües residuals gironines, està bastant estable a la majoria de depuradores excepte a la de Palamós, on la tendència va a l'alça. A la resta, tot i que la circulació es manté, la presència és elevada o mitjana. Experts de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) van alertar a aquest diari que una circulació «estable» no vol dir que la situació millori tenint en compte que la circulació del virus a la majoria de depuradores encara és molt elevada.

Crítics per sobre de 500

Seguidament, la pressió assistencial també es manté elevada a tot Catalunya. De fet, el nombre d'hospitalitzats a l'UCI no acaba de baixar del mig miler, una dada molt elevada segons els experts. Ahir també es va produir un increment destacat dels hospitalitzats amb la suma de 54 ingressos fins a un total de 1.672.

Quant als positius, Salut en va notificar 974, una xifra bastant elevada en comparació a la registrada dilluns anteriors. També es van sumar 23 morts. El risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus van pujar lleugerament així com la positivitat de les proves. En canvi, la incidència acumulada de positius va baixar.