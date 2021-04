Quatre destinacions «cauen» de la programació de Ryanair d'aquest estiu

Quatre de les rutes que Ryanair tenia previstes per a aquest estiu des de l'aeroport de Girona-Costa Brava han «caigut» de la planificació de l'aerolínia irlandesa i, a hores d'ara, els bitllets per a aquestes destinacions ja no es poden comprar a través de la seva pàgina web, tot i que fa uns mesos sí que estaven disponibles. Es tracta de Cork (Irlanda), Londres Southend (Regne Unit), Lamezia (Itàlia) i Varsòvia-Modlin (Cracòvia). D'aquesta manera, tot i que inicialment Ryanair havia previst 28 rutes per aquest estiu des de l'aeroport de Girona, tot apunta que al final quedaran reduïdes a 24. Tot això, si la companyia no torna a canviar de plans.

Després que l'estiu de 2020 estigués marcat per les restriccions de mobilitat, i després d'haver renunciat a oferir vols comercials regulars durant aquesta passada temporada d'hivern des de Girona, Ryanair va posar a la venda, a principis d'any, bitllets per a 28 destinacions de cara a la temporada d'estiu. Una temporada que havia de començar per Setmana Santa -és a dir, cap a finals de març-, però que s'ha anat endarrerint a l'expectativa de l'evolució de la pandèmia. D'aquesta manera, inicialment Ryanair -igual que Jet2 i Transavia- va endarrerir l'inici de temporada fins a principis de maig, però finalment ho ha tornat a endarrerir un parell de setmanes més, i oferirà els primers vols des de Girona a partir del 17 de maig, si no hi ha canvis.

Tot i això, tots aquests canvis han fet que algunes destinacions previstes es quedessin «pel camí». Així, la companyia ha deixat de vendre vols des de Girona fins a Cork, Lamezia, Varsòvia-Modlin i Londres Southend, malgrat que inicialment sí que tenia previst volar-hi. D'aquesta manera, la llista de destinacions per a les quals, a hores d'ara, es poden comprar bitllets per aquest estiu des de Girona són Dusseldorf, Frankfurt Han, Frankfurt International, Baden Baden i Memmingen (Alemanya), Brussel·les-Charleroi i Brussel·les-Zaventem (Bèlgica), Budapest (Hongria), Dublín (Irlanda), Milà-Bèrgam, Nàpols, Pescara i Pisa (Itàlia), Cracòvia, Poznan i Wroclaw (Polònia) i Bournemouth, Bristol, East Midlands, Edimburg, Liverpool, Londres Luton, Londres Stansted i Manchester (Regne Unit). Per a la majoria de destinacions, Ryanair ofereix un preu molt baix, amb la confiança que el turisme es reactivi a mesura que avanci la campanya de vacunació i la relaxació de les restriccions de mobilitat. A hores d'ara, l'aerolínia de baix cost té previst recuperar els vols de forma escalonada entre mitjans de maig i finals de juny, tot i que el calendari podria tornar a variar en funció de la pandèmia.

El sector turístic gironí, doncs, està en bona part a l'expectativa de la recuperació dels vols de Ryanair, tot i que aquest estiu també es recuperaran les connexions de Jet2 i Transavia. L'aerolínia britànica Jet2 té previst oferir set rutes a partir de finals de juny des de l'aeroport de Girona: Birmingham, Bristol, East Midlands, Leeds, Londres Stansted, Manchester i Newcastle. Per la seva banda, Transavia també té previst recuperar a partir de finals de juny les seves connexions amb Rotterdam i Amsterdam, als Països Baixos. En canvi, les connexions de l'aerolínia russa de baix cost Pobeda Airlines encara trigaran a recuperar-se. Segons va apuntar fa unes setmanes el Patronat de Turisme, la previsió és que els vols cap a Moscú no tornin fins a la tardor, és a dir, un cop passada ja la temporada d'estiu.

De moment, l'aeroport de Girona es troba en una mena d' «stand by». Des del passat mes d'octubre no hi ha hagut vols comercials regulars de cap companyia, de manera que només l'han utilitzat escoles de vol i vols privats. Degut al seu caràcter altament turístic i estacional, l'aeroport de Girona és un dels que més ha patit els efectes de la pandèmia, amb caigudes de passatgers que en els darrers mesos han oscil·lat entre el 80 i el 90% respecte l'any passat.

Mentrestant, Aena està treballant per deixar a punt les instal·lacions. El passat mes de març va començar les obres per a la regeneració del paviment de la pista, mentre que el ministeri de Transports ha licitat ja l'estudi informatiu sobre la construcció i ubicació d'una nova estació del TAV que connecti l'aeròdrom amb la ciutat de Barcelona, de manera que pugui exercir com a «quarta pista» de l'aeroport del Prat.