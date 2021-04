Ripoll es prepara per celebrar un Sant Eudald de «quilòmetre zero»

L'Ajuntament de Ripoll celebrarà, entre el 7 i el 12 de maig, la festivitat de Sant Eudald. L'any passat, la pandèmia va provocar que aquesta festa hagués de ser confinada, i en aquesta ocasió, malgrat que no es pot celebrar una festa major normal, la Comissió de Festes i el consistori estan treballant per poder oferir algunes activitats. De moment, han avançat que serà una programació de «quilòmetre zero», amb actes per a totes les edats i amb la incorporació d'elements d'innovació tecnològica.