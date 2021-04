Salut facilita la vacunació al col·lectiu d'entre 70 i 79 anys per avançar-ne el ritme

Des d'ahir Salut està accelerant la vacunació de persones d'entre 70 i 79 anys. És per això que es va començar a vacunar amb Pfizer també fora dels Centres d'Atenció Primària (CAP), en els punts de vacunació establerts que ja estan administrant altres fàrmacs contra el coronavirus i fins ara reservats a les persones de 60 a 69 anys. En el cas de la província de Girona, aquests punts estan situats a Girona, Olot, Blanes, Figueres, Ripoll, Sant Antoni de Calonge i Figueres. Cal tenir present que en alguns d'aquests punts ja es vacunava amb Pfizer fins ara però es concertava cita a través d'atenció primària.

La principal novetat és que persones d'entre 70 i 79 anys que no vulguin esperar la trucada del CAP per anar-se a vacunar també poden demanar cita prèvia a través de la mateixa pàgina web des d'on demanen hora les persones de 60 a 69 anys i que, en aquest cas, es vacunen amb AstraZeneca.

Aquest avanç és possible gràcies a l'arribada massiva de dosis de Pfizer. Ahir Catalunya va rebre 280.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 30.200 de la de Moderna i 16.900 de la d'AstraZeneca, segons van concretar fonts del Departament de Salut. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va explicar que es van repartir 1,7 milions de dosis de Pfizer al conjunt de l'Estat i 280.000 corresponen a Catalunya.

La ministra va assegurar que aquesta setmana es completarà la vacunació amb dues dosis per al col·lectiu de 80 anys o més. A Catalunya, el 61,2% d'aquest col·lectiu ja té la pauta completa.

Darias va recordar que la setmana passada es van inocular 1,4 milions de dosis i aquest segon trimestre s'hauran distribuït 40 milions de dosis. «Seguirem caminant i avançant junts per moltes raons, especialment pel coratge i compromís per posar punt final a la pandèmia, per la tasca de les comunitats autònomes i per la feina del govern espanyol per fer arribar les vacunes», va dir.

Daris va afirmar que suposa més de 90 milions de dosis als tres primers trimestres del 2021.

Docents pendents de la dosi

D'altra banda, un total de 137.000 membres del personal dels centres educatius ha rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid-19 i entre un 20-25% està pendent de vacunar-se. Així ho va explicar el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, a La2 i Ràdio4. Cambray va apuntar que gràcies a aquesta immunització «s'està veient que no hi ha contagis» entre el personal docent i va afegir que la decisió sobre quan podrien rebre la segona dosi és una qüestió del Departament de Salut. Sobre els que no han rebut la primera dosi, també va apuntar que els criteris els marquen les autoritats sanitàries i que s'ha vaccinat en funció de les franges d'edat.