Banyoles acaba la rehabilitació del Molí dels Paraires i convertir-lo en un espai visitable

L'Ajuntament de Banyoles ha finalitzat les obres de rehabilitació del Molí dels Paraires amb l'objectiu de permetre la visita d'escoles i turistes a l'espai. Les obres s'han centrat en la consolidació de l'estructura, repicar la pedra i restaurar les zones més degradades. A més, s'ha netejat tots els sediments del rec Major i ara es podrà veure el salt d'aigua de quatre metres d'alçada. També s'ha canviat la porta de fusta que donava accés a l'edifici per una reixa de ferro que permet veure el salt d'aigua des de fora. En el projecte també s'ha inclòs la construcció d'una picoturbina que generarà electricitat a partir del salt d'aigua. Les obres han suposat una inversió d'uns 80.000 euros, dels quals la Diputació n'hi ha aportat 50.000.

El Molí dels Paraires de Banyoles serà un espai visitable per a escoles, estudiants i turistes en general després finalitzar les obres de rehabilitació que ha fet l'Ajuntament de Banyoles. Es tracta d'un projecte que vol fer d'eix vertebrador entre l'estany i el Barri Vell de Banyoles i millorar la connectivitat i el trànsit de turistes d'un punt a l'altre.

Les obres han consistit, sobretot, en la consolidació de l'estructura i repicar la pedra per deixar el valor patrimonial de l'edifici al descobert. També s'han restaurat les zones més degradades de l'estructura. Això ha permès, entre d'altres, deixar a la vista el salt d'aigua que fa el rec Major. Es tracta d'un salt que originàriament tenia quatre metres d'alçada. Ara, s'ha recuperat aquesta alçada inicial a partir de la retirada de sediments que hi havia. A més, l'Ajuntament ha substituït la porta de fusta que hi havia al molí per una reixa de ferro. D'aquesta manera, tothom podrà veure el salt des del carrer.

Les obres també han consistit en la instal·lació d'una picoturbina al molí, que permetrà la generació d'electricitat a partir de l'energia que produeix el rec. Aquesta font d'energia sostenible vol posar de manifest la tradició d'utilitzar la força motriu de l'aigua com a generadora d'electricitat. Tota l'energia que es generi s'utilitzarà per abastir la xarxa d'enllumenat públic.

La rehabilitació del Molí dels Paraires de Banyoles ha comportat una inversió de 80.000 euros. 30.000 d'ells provenen del mateix Ajuntament de Banyoles i els 50.000 restants els hi ha posat la Diputació de Girona. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que la rehabilitació permet "posar en valor el patrimoni al voltant dels recs" i també incorporar el Molí dels Paraires en la ruta del rec Major.

De fet, el projecte per connectar turísticament l'estany amb el Barri Vell inclou la recuperació del darrer tram del rec Major, que esta entre els carrers de Jaume Butinyà i Blanquers. A més, es farà una nova ruta al voltant d'aquest rec. El projecte està valorat en més de mig milió d'euros, dels quals el Departament d'Empresa i Coneixement n'hi aporta 253.488 a través del Pla de Foment del Turisme.



El Molí dels Paraires

Durant l'Edat Mitjana Banyoles era coneguda per la qualitat dels seus draps de llana, que s'exportaven arreu del Mediterrani. Un dels principals passos en l'elaboració dels draps era el batanat, que servia per desengreixar, regularitzar i endurir els teixits. Aquest procés es portava a terme en els molins drapers, on la força de l'aigua feia girar una roda hidràulica que movia el batà, una màquina formada per dues grans maces de fusta que colpejaven alternativament els draps.

El molí dels Paraires, amb un salt d'aigua de quatre metres, apareix documentat per primera vegada al segle XIV. L'any 1685 pertanyia a la Confraria dels Paraires, gremi dedicat a la indústria llanera. A partir del segle XVIII, la introducció? de nova maquinària i de nous materials, com el cotó o la seda, va provocar una progressiva davallada de la demanda de draps. Finalment, a mitjan segle XIX, la confraria es va acabar dissolent. Des d'aleshores, i fins al seu abandonament, el salt d'aigua del molí es va aprofitar per diversos negocis, des d'un molí fariner fins a una fàbrica de fideus.