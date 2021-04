Cribratges massius a diversos centres escolars gironins

Salut i Educació faran cribratges massius a quatre centres escolars de les comarques gironines entre demà i divendres. Són l'escola La Salle i l'institut de Cassà de la Selva (Gironès), l'institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm (Selva) i el Montserrat de Sarrià de Ter (Gironès). L'objectiu dels testos, que es faran tant a alumnes com a professorat i personal d'administració i serveis, és detectar asimptomàtics i tallar cadenes de contagis. Les proves seran voluntàries. Els equips es desplaçaran fins als mateixos centres, on s'habilitaran espais per dur a terme la presa de mostres. Des d'inici de curs, Salut ja ha fet diversos cribratges massius a centres de la Regió Sanitària (entre els quals destaquen els que es van dur a terme a Salt o a Olot).

El primer dels cribratges massius es farà demà a l'escola La Salle de Cassà (on hi ha alumnes des d'infantil fins a 4t d'ESO). Les proves es faran al gimnàs del centre durant tot el dia, tant a alumnes, com a personal docent i d'administració i serveis.

Segons consta a la web que recull les dades sobre la covid-19 als centres educatius, actualment a La Salle no hi ha cap grup confinat. Però sí que s'han detectat dotze positius de coronavirus en els darrers deu dies (en concret, onze alumnes i un docent).

L'endemà, el cribratge es traslladarà a l'institut de Cassà de la Selva. Aquí actualment tampoc hi ha cap grup aïllat, però en els darrers deu dies han aflorat cinc positius. Per contra, les altres dues escoles que hi ha al municipi -el Puig d'Arques i l'Aldric- tenen un grup confinat cadascuna (i sumen 43 alumnes i tres docents aïllats).

A Cassà de la Selva, l'índex de rebrot supera els mil punts (es troba en 1.093,84). En els últims set dies, al municipi s'han diagnosticat 44 positius de covid-19 per PCR o test d'antígens i la velocitat de propagació del virus se situa en 1,77.

A Sant Hilari i Sarrià

A més dels dos centres de Cassà, Educació i Salut també faran cribratges massius a l'institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm i al CEIP Montserrat de Sarrià de Ter. Aquí, els testos es duran a terme aquest divendres.

Segons recull la web d'Educació sobre la covid-19, l'institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari té un grup aïllat (dinou alumnes i dos docents) i en els darrers deu dies al centre s'han detectat dinou positius.

A Sant Hilari Sacalm, l'índex de rebrot se situa aquest dimecres en 1.836,84 punts. Durant l'última setmana, s'han diagnosticat 36 positius de coronavirus i la velocitat de propagació es troba en 2,72 punts.

Per últim, al CEIP Montserrat de Sarrià de Ter hi ha un grup confinat (que suma dinou alumnes i un professor). I en els darrers dies, s'han detectat sis positius de covid-19 al centre. La resta de centres educatius del municipi no tenen cap grup confinat.

A Sarrià de Ter, l'índex de rebrot se situa aquest dimecres en 1.217,22 punts. Durant l'última setmana, s'han diagnosticat 27 positius de coronavirus al municipi i la velocitat de propagació es troba en 1,46 punts.

