Les dades de la pandèmia s'estanquen des de fa un mes

La situació pandèmica a la Regió Sanitària de Girona continua en una situació de relativa estabilitat, després de setmanes sense grans canvis en les dades. Ahir Salut va notificar 208 positius, un 16% més que el dia anterior tot i que cal tenir en compte que els dilluns hi ha menys casos perquè es fan menys proves durant el cap de setmana. De fet, els positius ronden els 200 diaris des de finals de març i, paral·lelament, es mantenen per sobre del miler setmanal també des de fa un mes.

Seguidament, el nombre de pacients hospitalitzats segueix una dinàmica similar tot i que és més irregular. Setmanalment hi ha entre 160 i 190 ingressats pel virus i se solen registrar alts i baixos pronunciats. La mitjana però, acaba sent estable. Segons el darrer balanç, n'hi havia 175. Respecte al nombre de crítics, ahir se'n van sumar tres més i el total es va situar en 53, d'aquesta manera segueixen per sobre del llindar de 50 per cinquè dia consecutiu. A finals de març n'hi havia menys de 40 i no va ser fins passat Setmana Santa que van repuntar i des de llavors que s'han mantingut en la cinquantena. Es tracta d'una mitjana bastant elevada, equiparable a la de finals de gener i principis de febrer, en ple pic de la tercera onada.

Per altra banda, una de les dades que sí que ha baixat considerablement és la de mortalitat. Tot i que la darrera setmana s'ha registrat un lleuger repunt, la mitjana setmanal és més baixa que fa un mes.

Finalment, respecte als indicadors de contagi, la velocitat de propagació del virus es va situar en 1,04 i va baixar cinc centèsimes. Quant al risc de rebrot es va situar en 352 i va baixar quinze punts.













Situació a Catalunya

Finalment, a Catalunya la situació pandèmica segueix una evolució paral·lela i les principals dades també estan estancades des de fa setmanes. De fet, ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, explicava que «ens trobem en un altiplà en el qual no pugem, però tampoc baixem. Les xifres de casos setmanals i d'ingressats a les unitats de cures intensives encara són massa elevades».

I és que ahir els crítics van baixar lleugerament però encara es mantenen per sobre del mig miler. Quant als ingressats, ahir n'hi havia 1.630, 42 menys que el dia anterior. Salut va notificar 1.437 positius i 23 morts.