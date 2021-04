Es doblen els gironins immunitzats de més de 80 anys en una setmana

Un 61,1% de gironins de més de 80 anys ja estan vacunats amb les dues dosis de Pfizer, segons va actualitzar ahir Salut, gairebé el doble que fa una setmana, quan el percentatge era del 32%. Es tracta d'una dada molt significativa tenint en compte que es tracta del col·lectiu més vulnerable si es contagia de covid-19. Més de la meitat d'aquesta població, doncs, ja està totalment immunitzada contra la covid-19, fet que no els priva de contagiar-se, però sí de desenvolupar la malaltia de forma greu.

Seguidament, hi ha dos grups en què la vacunació avança ràpidament. Es tracta dels col·lectiu s d'entre 70 i 79 anys i entre 60 i 65 anys, en què més de la meitat de la població ja ha rebut la primera dosi de Pfizer i AstraZeneca respectivament. De fet, són els únics col·lectius que s'estan vacunant massivament a diversos punts externs al centre d'atenció primària. Cal recordar que l'administració de dosis d'AstraZeneca a menors de 60 anys encara està restringida i els treballadors de serveis essencials han vist interromput el procés de vacunació. Actualment, les úniques persones de menys de 60 anys que estan sent vacunades són usuaris i treballadors de centres residencials, cuidadors i persones dependents i professionals sanitaris que estan a primera línia.

És per això que la resta de grups segueixen una evolució més lenta. Els treballadors essencials i l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari es mantenen amb un percentatge pràcticament igual que fa set dies. D'altra banda, el col·lectiu de persones institucionalitzades (usuaris de residències) es manté amb un percentatge molt elevat però no s'acaba d'arribar al final. Passa el mateix amb col·lectius com el personal de residències i el d'atenció primària i hospitalària, entre d'altres.

Endarrerir segones dosis

D'altra banda, el Departament de Salut de la Generalitat ha traslladat al Ministeri de Sanitat una petició per dur a terme un estudi que avaluï els efectes que tindria retardar l'administració de la segona dosi de les vacunes d'ARN missatger, com les de Pfizer i Moderna, fins a les vuit setmanes.

En la roda de premsa setmanal sobre el procés de vacunació a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va manifestar la voluntat i «necessitat» del Departament d'incrementar el percentatge de població amb algun grau de protecció, que actualment és de prop d'un 28%.

Argimon va explicar que s'han ofert al Ministeri per dur a terme un estudi observacional en el qual l'interval entre dosis sigui de vuit setmanes i no de 21 i 28 dies, com és actualment per a les vacunes de Pfizer i Moderna, respectivament.

Segons el Departament, la proposta està oberta a la participació d'altres comunitats interessades i els resultats sobre l'eficiència de retardar la segona dosi estarien disponibles al cap de dos o tres mesos.

Per justificar aquesta ampliació del lapse de temps entre la primera i la segona dosi, Argimon va citar documents i informes del mateix Ministeri que assenyalen que la primera dosi és la que més contribueix a la protecció a curt termini i que aquesta mesura contribuiria a reduir contagis, hospitalitzacions i defuncions.

Així, segons un estudi de modelització del Ministeri citat pel secretari de Salut Pública, l'ampliació fins a un interval de 60 dies podria aconseguir una reducció d'entre el 22 i el 26% de les infeccions, entre el 26 i el 31% de les hospitalitzacions i entre el 30 i el 32% de les defuncions.

Argimon també va recordar que països com el Regne Unit, Itàlia, França, Alemanya o Dinamarca ja han optat per ampliar l'interval d'administració de la segona dosi.

Aquesta petició arriba una setmana després que la Comissió de Salut Pública, on estan representades totes les comunitats autònomes i Sanitat, acordés mantenir l'interval de dosi vigent.