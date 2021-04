El «gegant» dels «touroperadors» torna a l'aeroport de Girona

El principal touroperador europeu (i un dels més grans del món), TUI, tornarà a operar aquest estiu des de l'aeroport de Girona-Costa Brava, després que l'estiu passat descartés fer-ho a causa de la covid-19. D'aquesta manera, TUI té previst oferir, a partir de finals de maig, cinc connexions amb el Regne Unit (Londres-Gatwick, Birmingham, Bristol, Doncaster-Sheffield i Manchester) i una amb Brussel·les.

El gegant dels touroperadors, doncs, torna a l'aeroport de Girona. L'any passat, les restriccions derivades de la pandèmia van obligar TUI -que té diverses divisions en països europeus- a prendre una decisió dràstica: cancel·lar tots els seus paquests de viatges a Espanya, excepte a les Illes Canàries, en detectar un augment de la incidència de la covid al país. De fet, la divisió britànica -que és la que opera a l'aeroport de Girona- va ser una de les primeres en prendre la decisió, ja al mes de juliol. Això va suposar un cop dur per a moltes destinacions de tot l'Estat, inclosa Lloret de Mar, que és on s'allotgen (juntament amb Santa Susanna, al Maresme) la majoria de passatgers que venen amb aquest touroperador.

Ara, l'avanç de la campanya de vacunació i el previsible augment de la mobilitat entre els països europeus ha fet que les dues divisions de TUI que operen des de l'aeroport de Girona -la britànica i la belga- comptin amb poder reprendre els vols a partir de mitjans de maig. D'aquesta manera, la britànica TUI Airways preveu recuperar les seves cinc connexions a partir del 22 de maig, mentre que la belga TUI Fly reprendrà les connexions amb Brussel·les a partir del dia 20 del mateix mes.

Per la seva banda, la divisió alemanya de TUI també ha començat a recuperar les seves connexions amb les Illes Balears en les darreres setmanes. D'aquesta manera, el gegant dels touroperadors vol intentar tornar a la normalitat després d'haver patit un 2020 nefast. De fet, la divisió espanyola de la companyia no es troba precisament en el seu millor moment, ja que acaba de finalitzar un ERO de 112 treballadors, tot i que de moment s'ha compromès a no acomiadar ningú més fins al juny de 2022.

D'aquesta manera, i si res no es torça a última hora, TUI tornarà a portar turisme britànic aquest estiu a la Costa Brava, igual que farà el touroperador britànic Jet2, que l´any passat no va programar cap vol a Girona també a causa de la pandèmia. Per aquest estiu, Jet2 té programades set rutes des de diferents punts del Regne Unit fins a l'aeroport de Girona (Bristol, Birmingham, East Midlands, Leeds, Londres-Stansted, Manchester i Newcastle).