Llagostera posa en funcionament el mòdul covid-19 per reforçar l'atenció primària

Llagostera posa en funcionament el mòdul covid-19 per reforçar l'atenció primària

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha posat en funcionament el mòdul de covid-19 a Llagostera (Gironès). Es tracta d'un equipament per reforçar l'atenció primària i en aquest mòdul es preveu atendre a la població que té símptomes del virus o s'ha de fer PCR i tests ràpids. Això permetrà crear dos circuits diferents per a tots els pacients del consultori local. Aquells qui tinguin símptomes hauran de dirigir-se al mòdul i els que tinguin altres patologies, hauran d'anar al consultori habitual. Aquest nou equipament compta amb 45 m2 de superfície útil repartida en dues sales d'assistència i punts de treball per fer tasques administratives. També té 13 m2 de porxo.

L'horari de funcionament d'aquest mòdul és el mateix que el del consultori, de les vuit del matí a les vuit del vespre. Aquest és un dels múltiples barracons que el Departament de Salut ha instal·lat en diversos CAP i consultoris. La majoria d'ells s'han ubicat en edificis estrets que no poden garantir els dobles circuits per a pacients normals i pacients de covid-19.

Aquesta posada en funcionament coincideix amb un moment àlgid de la campanya de vacunació. A l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cassà de la Selva -que engloba Cassà, Llagostera, Quart, Llambilles, Campllong i Riudellots de la Selva- aquesta setmana se concentra en administrar segones dosis a majors de 75 anys i també per atraure tots aquells que encara no hagin volgut vacunar-se. A més, també s'avança en la vacunació de persones d'entre 74 i 73 anys.