MIFAS posa en marxa el seu primer punt d'orientació laboral a Barcelona

Des de fa anys, MIFAS té un Servei d'Integració Laboral per ajudar a formar-se i a trobar feina a persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Un servei que, fins ara, s'havia centrat a les comarques de Girona, més algunes poblacions de la costa del Maresme. Aquest any 2021, però, MIFAS ha obert el seu primer punt d'informació i orientació laboral a la ciutat de Barcelona aprofitant que, des de fa dos anys, gestiona el Centre Especial de Treball Basedi de la capital catalana. Aquest nou punt d'inserció laboral és el primer de MIFAS fora de l'àrea d'influència de Girona i el vuitè en total després dels de Girona, Vilafant, Tordera, Olot, Blanes, Pineda de Mar i Platja d'Aro.

Les mateixes instal·lacions de Basedi, que dona feina a 113 persones (el 94 % amb discapacitat física), acolliran el nou servei de MIFAS que té com a objectiu «acompanyar de forma totalment personalitzada les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial durant tot el procés d'integració laboral, donant els recursos necessaris per a la recerca autònoma de feina».

De la mateixa manera, el Servei d'Integració Laboral de MIFAS treballa en una doble línia, perquè, a banda d'aquest acompanyament, també s'encarrega de «parlar amb empreses i captar ofertes laborals per a persones amb discapacitat i i també per fer una tasca de sensibilització i assessorament en el compliment de la Llei General de Discapacitat». Les persones formades pel servei de MIFAS passen a una borsa de treball que es posa a la disposició de les empreses i institucions amb què es contacta des de l'entitat gironina i a les quals també «s'assessora sobre la contractació de persones amb discapacitat i sobre els avantatges i incentius econòmics relatius a la contractació de persones amb discapacitat.

Es tracta d'un servei totalment gratuït que, per exemple, el passat mes de març va formar les cinc persones que estan treballant als mercats municipals de Girona com a «agents informatius» encarregant-se tant de comptar el nombre de persones que s'hi reuneixen com de recordar als usuaris les mesures de prevenció per la transmissió de la covid-19.