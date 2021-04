La reobertura de bars i restaurants a la nit, pendent de l'evolució de les UCIs

El Govern està pendent de l'evolució de la pandèmia per prendre la decisió de rebaixar algunes restriccions en la lluita contra la covid, com la prohibició que les terrasses de bars i restaurants tornin a obrir a les nits. La portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va mostrar ahir cert optimisme per la «certa tendència a la baixa» de l'evolució de les dades epidemiològiques, que indica que el Govern «es podrà permetre relaxar algunes mesures», però va cridar l'atenció sobre la «preocupant» ocupació dels llits d'UCI.

Els malalts de covid-19 encara ocupen més de 500 llits de cures intensives en hospitals catalans, va recordar Budó. La consellera va voler ser cauta, però tot i això va obrir la porta a poder relaxar les restriccions d'aquí a uns dies si l'evolució és favorable. «Entre demà [dimecres] i dijous s'acabarà de treballar en l'àmbit del Procicat; en aquests moments encara no podem parlar de quines mesures es podran aplicar a partir de la setmana que ve, a veure com podem avançar en la relaxació», va assenyalar.

Reobertura «immediata»

També, en resposta a la pregunta de quan es podrà obrir la restauració a les nits, va assegurar que «quan es puguin obrir determinats àmbits ho farem de manera immediata, no esperarem ni un dia». Però tot seguit va afegir: «Anirem veient com s'evoluciona en les pròximes 24 o 48 hores, per veure què passa el pròxim dilluns. Si l'estabilització a la baixa es consolida... Les UCIs són una dada que ens alerta, que ens diu que encara el sistema sanitari es podria veure col·lapsat si hi ha un increment dels ingressos», va advertir. Per tot plegat, la portaveu del Govern va concloure: «Hem d'anar observant aquestes dades. Si se'ns permet relaxar les mesures, així ho farem. Volem que cada pas que fem endavant no representi haver de fer-ne després tres enrere».

D'altra banda, Budó tampoc va voler aclarir si l'abast de la relaxació podria afectar també que l'hora del toc de queda, establert actualment a les deu de la nit, es podria endarrerir. «Prefereixo no avançar-me als esdeveniments», va afirmar.