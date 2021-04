Salut engega aquest dijous els cribratges massius seriats a Girona amb una PCR d'automostra nasal

El Departament de Salut estrenarà aquest dijous a Girona els cribratges massius seriats a partir de PCR fetes amb automostres nasals. A la ciutat de Girona es farà entre el dijous i el divendres i està dirigit a tota la població d'entre 16 i 60 anys que siguin asimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 i que no tinguin cap vacuna. Els que decideixin participar hauran d'anar al CUAP Güell entre el dijous i divendres des de les deu del matí fins a les set del vespre per recollir el paquet d'automostra. En aquest paquet hi ha una bossa amb un tancament hermètic tipus 'zip', un escovilló, un tub per dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes. Els participants podran repetir la mostra al cap de quinze dies.

Els cribratges massius seriats arriben a la ciutat de Girona aquest dijous 29 d'abril i s'estendran fins l'endemà, divendres 30. Es tracta d'un tipus de prova oberta a tota la població d'entre 16 i 60 anys que no tinguin cap símptoma de coronavirus, que no l'hagin tingut en els últims tres mesos i que no hagin estat vacunats. Els que vulguin participar-hi rebran un paquet d'automostra i cada un d'ells decidirà si fer-se-la en aquell moment o emportar-se el paquet a casa i tornar la mostra.

Els horaris per registrar-se en el cribratge seran el dijous i el divendres entre les deu del matí i les set del vespre. Aquells qui es facin la mostra a casa, cal que l'entreguin com a molt tard mitja hora després d'haver-se-la fet.

El procediment per fer-se l'autopresa és senzill i en el mateix paquet s'explicarà als participants del cribratge com funciona. Primer cal rentar-se bé les mans i després obrir la bossa del paquet. Posteriorment, s'haurà d'introduir l'escovilló uns dos centímetres per la primera fossa nasal i girar-lo per fregar contra les parets nasals durant cinc segons.

A continuació, caldrà retirar amb precaució l'escovilló i fer el mateix procediment amb la segona fossa nasal. Quan ja hi hagi les dues mostres, caldrà posar l'escovilló dins del tub que hi ha en el paquet i tancar-lo dins de la bossa hermètica per poder-lo tornar al punt de recollida. També s'hauran de posar les etiquetes correctament amb els codis de barres inclosos en cada lot per vincular cada mostra amb cada pacient.

Les persones que hi participin podran consultar el resultat de la PCR a 'La Meva Salut' entre 48 i 72 hores després de la recollida de cada mostra. Si el resultat és positiu, el Servei de Vigilància Epidemiològica contactarà amb el pacient per comunicar-li l'aïllament pertinent i també fer l'estudi de contactes.

Els que surtin negatiu podran repetir la mostra cada quinze dies mentre duri el cribratge al territori. La setmana vinent, aquesta prova s'estendrà a Roses (Alt Empordà) i Lloret de Mar (Selva).

Els cribratges d'automostra es faran gràcies a la capacitat de quatre grans laboratoris a Catalunya que, mitjançant el sistema d'agrupació de mostres, poden fer fins a 15.000 proves PCR al dia. Aquesta nova iniciativa complementa l'estratègia de cribratges poblacionals i en centres universitaris, així com la campanya de vacunació, que segueix avançant a la regió de Girona.

El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, ha assegurat que "l'automostra nasal és una eina segura, ràpida i de fàcil utilització" i per això destaca que aquest cribratge seriat és una nova estratègia per "tallar el màxim de cadenes de transmissió". Per aquest motiu, Carreras ha animat a la població a participar-hi. "Les proves són una oportunitat per detectar persones asimptomàtiques i que poden transmetre el virus al seu entorn", ha afegit el gerent.