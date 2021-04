El Sons del Món de Roses tanca el cartell amb importants incorporacions

Sons del Món ha anunciat aquest dimecres la seva programació per la nova edició del festival, que se celebrarà del 23 de juliol al 7 d'agost. A finals de març, van confirmar la primera actuació: God Save The Queen. A la formació argentina que rendeix tribut a la banda de Freddie Mercury, s'hi sumen ara Amaral, La Casa Azul, Rosario, Fangoria, Aitana, Stay Homas, Oques Grasses i un dels artistes revelació de l'any, Nil Moliner. El certamen va convertir-se l'any passat en una de les úniques cites musicals que es van celebrar a la Costa Brava. Amb l'experiència adquirida i sota el convenciment que la cultura és "segura", Promo Arts Music aborda un nou festival de nou nits de concerts a la Ciutadella.

"La gent no ha de tenir por. Hem de recuperar l'assistència a la cultura", ha dit l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan.