Arresten un camioner borratxo per encastar-se amb el mur d'una empresa

Els Mossos de Trànsit han arrestat un conductor que anava borratxo i que va encastar-se contra el mur d'una empresa del polígon Pont Xemar de Cornellà del Terri. L'arrestat és un home de 45 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili desconegut a qui acusen d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.

Els fets es remunten a dilluns 19 cap a dos quarts de deu del matí, quan els agents van ser requerits per adreçar-se a un accident de trànsit sense ferits en una empresa ubicada al polígon industrial Pont Xetmar. Quan els Mossos van arribar al lloc, van veure que l'accident havia estat per un xoc d'un camió amb semi-remolc contra el mur de l'empresa. En aquell moment el camió estava estacionat al recinte de l'empresa i la part posterior del remolc tenia restes de formigó del mur. El conductor, que es trobava fora del vehicle, va manifestar que s'havia equivocat d'empresa i quan feia la maniobra per marxar va xocar contra la tanca. Els agents van veure, però, que mostrava símptomes d'anar begut. En la prova va donar un positiu d'1,01mg/l, quan el màxim permès en ser conductor professional és de 0,15 mg/l.

L'home va quedar detingut i els agents van immobilitzar el camió. El detingut, sense antecedents, va passar l'endemà a disposició del jutge, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.