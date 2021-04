«Un entrepà petit i un 'quinto'» per demanar cocaïna en un bar

Venda de droga al bar. L'Audiència de Girona jutjarà avui dos casos de drogues que van tenir lloc el 2017 a Lloret de Mar i a la Jonquera. En tots dos casos s'acusa per distribuir drogues, però uns ho feien aprofitant la propietat d'un bar, on feien els intercanvis, segons la Fiscalia. Diverses converses telefòniques interceptades ho corroboren.

De vegades, per comprar droga s'ha de ser hàbil i creatiu. O almenys, tenir prou audàcia per no demanar al venedor el que vols sense utilitzar les paraules exactes. Tant és així, que el 22 d'agost de l'any 2017 a Lloret de Mar un interessat va sol·licitar per telèfon al propietari d'un bar «un entrepà petit» que fos «bo», indicant-li que amb el que duia ell ja «arrodonirem».

El mateix dia un altre client demanava que l'hi donés «normal, bo mitjà, normal una mica més», referint-se a qualitat i quantitat de cocaïna, segons sosté la Guàrdia Civil. Uns dies abans un comprador volia que li preparés un quinto «una altra vegada».

Les estratègies lèxiques fetes per telèfon eren el primer pas de la comanda, segons conclou la investigació de l'equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Guàrdia Civil. El següent pas, el de la recollida del material, es feia o bé al domicili dels tres acusats o al bar, propietat d'un d'ells. Dins l'establiment, feien l'intercanvi de tal manera que quedava dissimulat per la naturalesa del negoci, segons assegura la Fiscalia. La secció quarta de l'Audiència de Girona jutjarà avui tres acusats de distribuir substàncies estupefaents des del pis on vivien i al bar en qüestió. Els demanen 9 anys i mig a cadascú per un delicte de salut pública que provoca danys greus a la salut i per pertinença a grup criminal.

L'equip antidroga de la Guàrdia Civil juntament amb la Policia Local va fer vigilàncies a les proximitats del domicili on vivien i al local durant dos mesos, on van poder veure com «nombroses» persones hi acudien «després de trucar per telèfon i concertar la quantitat i el preu a pagar», segons sosté l'acusació.

Van poder interceptar múltiples trucades entre els acusats i els compradors amb converses semblants a les esmentades, i després de rebre l'autorització del Jutjat d'Instrucció 5 de Blanes van escorcollar el domicili, on van trobar material per pesar droga i diversos sobres amb cocaïna per valor de més de 6.700 euros.

«El màquina» de la Jonquera

La secció tercera, al seu torn, jutjarà un segon cas de drogues que va tenir lloc el mateix any a La Jonquera. També s'acusa tres persones, un dels quals era conegut pel sobrenom d'«el màquina». La Fiscalia els acusa de vendre substàncies estupefaents, concretament cocaïna, heroïna i marihuana des de tres habitatges on vivien.

En aquest cas van ser els Mossos d'Esquadra els que van dur a terme una investigació entre octubre i novembre de 2017. En una de les vigilàncies duta a terme el 4 d'octubre, els agents van haver d'intervenir després que un dels acusats agredís un home que els havia comprat diverses substàncies.

Feta la vigilància i amb l'autorització del Jutjat d'Instrucció 6 de Figueres els agents van poder registrar els tres pisos dels acusats. En un dels habitatges van trobar droga dins d'un paquet d'arròs entaforat dins un armari de la cuina. Al mateix armari hi havia una balança i un paquet premsat amb haixix. També van trobar substàncies estupefaents a altres racons de la casa, fins i tot dins d'una sabata hi van trobar fàrmacs anestèsics, que s'utilitzen per adulterar la cocaïna.

En total, els agents de policia van decomissar només d'un dels habitatges 380 grams de cocaïna i dues tauleres d'haixix, tot plegat per valor de 22.500 euros, segons va calcular l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents.

Els habitatges on presumptament tenia lloc la compravenda estaven situats prop de l'institut del municipi, i diverses plataformes veïnals havien reclamat als Mossos que s'actués per aturar la venda de droga.

L'acusació demana per a cada acusat sis anys de presó i multes de fins a 15.000 euros per un delicte contra la salut pública.