Girona supera els 70.000 casos des de l'inici de la pandèmia

La xifra de contagis per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ja ha superat als 70.000 des que la pandèmia va arribar a la demarcació. Concretament, ahir Salut va notificar-ne 214, una xifra similar a la del dia anterior, i el total acumulat s'eleva a 70.083. D'aquests, la majoria s'han detectat per PCR o test d'antigen, és a dir, 66.709. Seguidament, 153 són epidemiològics, 640 són probables, 668 s'han detectat per test ELISA i, finalment, 1.913 s'han decretat per test serològic.

Si es fa una anàlisi dels resultats de les PCRs i tests d'antígens de tot aquest període de temps, es pot observar que hi ha hagut diversos pics de contagi. Des de l'1 de març del 2020, el dia que se n'han diagnosticat més és el 26 d'octubre, en plena segona onada. Un total de 856 persones van resultar positives d'alguna d'aquestes proves. Val a dir que les xifres més altes d'infectats es van detectar durant la tardor, que és quan es van començar a fer cribratges i testos massius. La tercera onada també va deixar xifres molt elevades i és que l'11 de gener se'n van diagnosticar 541, xifra similar a la del 4 del mateix mes, quan 537 persones van resultar positives. Des de principis de gener no s'ha tornat a superar el mig miler de casos diari i actualment la mitjana és d'uns 200





Creixement a Roses i Tossa



Respecte als contagis de la darrera setmana, Roses i Tossa han experimentat un creixement destacat. D'una banda, segons va informar l'Ajuntament de Roses, en una setmana s'han duplicat els grups escolars confinats i s'han confirmat setze casos entre alumnat i professorat. El Centre Escolar Empordà és el que compta amb més grups confinats fins a un total de sis. En la darrera setmana s'han detectat 57 positius al municipi. D'altra banda, a Tossa de Mar l'increment de casos encara es deu a l'augment de mobilitat i interacció social de Setmana Santa i la majoria són d'origen familiar. També s'han detectat positius entre infants que practiquen activitats extraescolars, segons va confirmar la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'alcaldessa de Tossa, Imma Colom, a aquest diari.

Respecte a la resta de dades d'ahir, Salut va notificar quatre morts a la regió sanitària i els ingressats van pujar.

Aquesta setmana, l'Institut d'Assistència Sanitària ja compta amb el nou mòdul covid-19 per a la població de Llagostera. El mòdul es va posar en funcionament aquest dilluns un cop acabada la instal·lació que va començar fa un mes. L'estructura està ubicada just al costat mateix del consultori d'atenció primària i permetrà separar l'atenció relacionada amb la covid-19 de la resta de consultes mèdiques.



