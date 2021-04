Els pacients a les UCIs són cada cop més joves i empitjoren més aviat

L'Hospital del Mar de Barcelona ha detectat que els pacients amb covid que acaben a les UCIs han vist empitjorar la seva salut més ràpid, en tres o quatre dies, mentre que abans, en general, podien estar una setmana a planta, ha indicat el cap de Medicina Intensiva del Mar, el doctor Joan Ramon Masclans. Actualment, un 30% dels pacients ingressats a l'hospital per covid estan en unitats de cures intensives, mentre que en anteriors onades eren prop del 20%.

Aquests canvis s'associen en el temps amb el domini de la variant britànica. L'edat mitjana tendeix a baixar i se situa a la franja de 50-60 anys, mentre que abans se situava més en la de 60-70 anys. Per tot plegat, Masclans demana no abaixar la guàrdia en les mesures de reobertura, perquè amb 500 pacients actualment a les UCIs de Catalunya, el marge és «molt petit».

El doctor Masclans assenyala que, si bé l'edat dels pacients ingressats a les UCIs és bastant variable, en les últimes setmanes ha tendit a baixar; de manera que ara, el 40% dels pacients en aquest hospital tenen menys de 60 anys.

La influència de la vacunació

Un dels factors que hi influeixen pot ser la vacunació en els grups de més edat o en pacients de risc, fet que explica la baixada dràstica de casos a les residències o en les persones grans. Un altre canvi que estan notant en les últimes setmanes és una proporció de pacients més gran a les UCIs respecte als que estan a planta que en altres onades, quan no arribaven al 20%. En aquests moments, els pacients crítics són un 30% respecte al total d'ingressats per covid i s'ha arribat en algun moment al 40%. «Són pacients que ingressen a planta i empitjoren més ràpidament», destaca.

De la mateixa manera, el doctor Masclans demana que les mesures de reobertura no es confonguin amb el fet d'abaixar la guàrdia, perquè la situació als hospitals és molt tensa, amb l'existència de pacients en UCIs esteses, és a dir, ingressats en espais que s'han reconvertit per a les cures intensives, però que en realitat no ho són, com de semicrítics o de recuperació postquirúrgica, i amb els mateixos professionals o companys d'altres especialitats.

«El marge és molt petit»

«Estem molt preocupats perquè si en algun moment tornem a pujar, des de 500, el marge és molt petit», alerta. A partir de 500 pacients a les UCIs per una sola malaltia, les desprogramacions d'activitats assistencials no relacionades amb la covid poden ser generalitzades. «No ens podem permetre que cada onada sigui pitjor que l'anterior. I, sobretot, hi haurà persones que es quedaran pel camí i d'altres que arrossegaran seqüeles», recalca Masclans, que també fa una crida a la vacunació: «La pitjor vacuna és la no vacunació. No hi ha d'haver dubtes que la millor vacuna és la que et posen».