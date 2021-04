Salut inicia cribratges a 4 centres escolars gironins on han crescut els casos

La carpa al CAP Güell on es poden recollir les proves.

La carpa al CAP Güell on es poden recollir les proves. ics girona

Salut i Educació faran cribratges massius a quatre centres de les comarques gironines entre avui i demà. Són l'escola La Salle i l'institut de Cassà de la Selva, l'institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm i l'escola Montserrat de Sarrià de Ter. L'objectiu dels testos, que es faran tant a alumnes com a professorat i personal d'administració i serveis, és detectar asimptomàtics i tallar cadenes de contagis. Les proves seran voluntàries. Els equips es desplaçaran fins als mateixos centres, on s'habilitaran espais per dur a terme la presa de mostres.

El primer dels cribratges massius es fa avui a l'escola La Salle de Cassà (on hi ha alumnes des d'infantil fins a 4t d'ESO). Les proves es faran al gimnàs del centre durant tot el dia, tant a alumnes, com a personal docent i d'administració i serveis.

Segons consta el portal de dades Traçacovid, actualment a La Salle no hi ha cap grup confinat. Però sí que s'han detectat dotze positius de coronavirus en els darrers deu dies.

Demà el cribratge es traslladarà a l'institut de Cassà de la Selva. Aquí actualment tampoc hi ha cap grup aïllat, però en els darrers deu dies han aflorat cinc positius.

A més dels dos centres de Cassà, Educació i Salut també faran cribratges massius l'institut Anton Busquets i Punset de Sant Hilari i l'escola Montserrat de Sarrià de Ter. Aquí, els testos es duran a terme demà. A Sant Hilari Sacalm destaca el cas de l'institut Anton Busquets i Punset per tenir un grup aïllat. Segons recull la web d'Educació sobre la covid-19 hi ha dinou alumnes i dos docents en quarantena i en els darrers deu dies al centre s'han detectat dinou positius.

Finalment, al CEIP Montserrat de Sarrià de Ter hi ha un grup confinat (que suma dinou alumnes i un professor). I en els darrers dies, s'han detectat sis positius de covid-19 al centre. La resta de centres educatius del municipi no tenen cap grup confinat.

Inici d'automostres

Paral·lelament, Salut impulsa avui els cribratges poblacionals amb PCR d'automostra a la Regió Sanitària Girona, que es faran a través dels Centres d'Atenció Primària. L'acció comença avui a la ciutat de Girona i hi estarà operativa durant dos dies. Les persones que hi participin podran recollir el kit d'autopresa en una carpa instal·lada davant del Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell en horari continuat de 10 del matí a 7 de la tarda. Està adreçat a persones d'entre 16 i 60 anys, asimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 en els darrers tres mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació.

El cribratge serà seriat, de manera que cada participant podrà fer-se una PCR cada quinze dies mentre duri la realització del cribratge al territori. La setmana que ve el cribratge s'estendrà inicialment a Roses i Lloret de Mar i properament s'informarà de les dates i els punts on es podrà recollir l'estoig d'automostres. La tria dels territoris on es desenvoluparan aquests cribratges poblacions s'ha fet seguint criteris epidemiològics i poblacionals.

En el moment de la recollida del kit, un gestor covid-19 s'encarregarà de registrar les dades dels participants per fer-ne el seguiment. La prova es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt de recollida en un temps màxim de 30 minuts des de la recollida de la mostra. El kit per a l'autopresa conté una bossa amb tancament hermètic, un escovilló, un tub on s'haurà de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes.

«Amb aquesta nova estratègia volem avançar-nos al virus i tallar el màxim nombre cadenes de transmissió de persones asimptomàtiques. L'automostra nasal és una eina segura, ràpida i de fàcil utilització» explica el gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras. Així mateix, Carreras fa una crida a la participació de la ciutadania: «Les proves són una oportunitat per detectar persones asimptomàtiques».