320 persones troben feina gràcies a Creu Roja el darrer any a les comarques de Girona, malgrat la pandèmia

Creu Roja ha inserit al mercat laboral 320 persones aquest darrer any a les comarques de Girona, malgrat el cop que ha suposat per a les empreses la crisi sanitària. Aquests nous treballadors han sortit dels 530 usuaris que han pres part en els programes que l'entitat ha tirat endavant per tal de poder ajudar aquest col·lectiu. En total, però, Creu Roja ha atès 905 persones, el 55% de les quals han estat dones. Per poder continuar oferint aquest suport durat la pandèmia, l'organització ha incorporat noves metodologies d'atenció en format telemàtic i ha ofert a les persones usuàries recursos tecnològics per accedir-hi, com tauletes, targetes de dades, ordinadors, a més de formació per trencar la bretxa digital.

Des de l'entitat del tercer sector destaquen que "no hauria estat possible" sense la implicació del món empresarial, que malgrat el context actual, "ha continuat donat suport al projectes d'ocupació de l'entitat". I és que un total de 90 empreses de diversos sectors professionals hi han col·laborat i s'han establert 270 aliances que han permès als participants accedir a ofertes de feina, pràctiques formatives i accions d'assessorament i orientació.

En aquest sentit, Creu Roja també ha organitzat primer Networking Virtual d'Ocupació en què 150 persones candidates van entrevistar-se en línia amb dinou empreses per optar a 85 ofertes de feina. Cal destacar que vint dels candidats i quatre de les empreses eren de les comarques gironines.