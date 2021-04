Girona suma tres morts i els casos s'apropen als 300

Mentre la majoria d'indicadors de contagi segueixen estancats, els casos van creixent diàriament. De fet, segons el darrer balanç, a Girona es van detectar 293 casos, un 36% més que el dia anterior, i el total ja s'aproxima al llindar de 300. El gerent del CatSalut, Miquel Carreras, va afirmar a RTVE que s'està notant un increment de brots familiars, ja que es poden arribar a registrar tres o quatre casos en una mateixa família, i també s'estan notificant més casos a les escoles que abans.



Seguint en aquesta línia, entre ahir i avui s'estan duent a terme cribratges massius a centres escolars de Cassà de la Selva, Sant Hilari Sacalm i Sarrià de Ter, on han crescut els positius. A més, després de Setmana Santa hi ha hagut creixements de casos a altres centres de diversos punts, com ara Girona, Roses, Vidreres i Tossa de Mar, entre d'altres, on també s'han fet cribratges







Respecte a la resta de dades, cal destacar que la pressió assistencial es manté molt elevada tot i que està bastant estancada. Els crítics continuen sense baixar de la cinquantena i els hospitalitzats ronden entre els 170 i 180.







Seguidament, Salut va notificar tres noves defuncions i cal destacar que aquesta setmana hi està havent un petit repunt de mortalitat en comparació a setmanes anteriors.



Finalment, els indicadors de contagi segueixen estabilitzats.











Menys crítics a Catalunya

, mentre que el risc de rebrot també es va incrementar en cinc punts, fins a 292, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies va tornar a pujar i va passar de 279,09 a 281,59. Es van declarar 2.056 nous casos confirmats, amb un total de 599.408. El 6,36% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Es va informar de setze noves morts, amb un total de 21.840 defuncions en tota la pandèmia. Ahir hi havia 1.616 pacients ingressats als hospitals, 10 menys que en el balanç anterior, i 498 persones a l'UCI, nou menys.Elera de 280 entre el 12 i el 18 d'abril, i puja a 292 en l'últim interval. Pel que fa a, ahir era d'1,04, per sobre del 0,99 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies era de 281,59 entre el 19 i el 25 d'abril, per sota dels 283,68 de l'interval anteriorEntre les persones que viuen en residències, es va informar de 30.791 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 21 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 34.101. En total, han mort des de l'inici 8.807 persones, una més que en el registre anterior.

La forta davallada d'ingressats es va produir a Barcelona ciutat, amb disset menys.





