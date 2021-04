Judici suspès per manca d'acusats i testimonis

Judicial. L'Audiència de Girona havia de celebrar ahir dos judicis de drogues que es van haver de suspendre. Tots dos jutjaven tres acusats i van ocórrer el 2017, un a la Jonquera i l'altre a Lloret de Mar. També hi havia cocaïna i altres substàncies implicades

Ni acusats ni testimonis. El judici que s'havia de celebrar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona sobre un cas de tràfic de drogues a la Jonquera del 2017 va haver-se de suspendre per manca de quòrum. I ja en són tres. Només es va presentar un dels acusats (en són tres), i de la resta, un és a la República Dominicana i l'altre «no se sap si és viu o si és mort». Tampoc es van presentar els testimonis que havien de declarar, tots agents de policia, responsables de la investigació que va acabar amb la detenció dels acusats per un delicte contra la salut pública pels quals els demanen 6 anys de presó.

«Quan van fer el registre al domicili el meu client ja no hi vivia, tal com consta al contracte de lloguer, per tant no li poden atribuir la droga que hi van trobar dins», va explicar el lletrat que el defensa, Josep Maria Borràs. L'acusat, l'únic que va comparèixer al judici, nega ser l'autor dels fets pels quals se l'acusen. «Les vigilàncies que s'han fet tampoc han enganxat un intercanvi directe de droga», recorda el seu lletrat.

Amb tot, segons la fiscalia, juntament amb la resta d'acusats, un dels quals era conegut com «el máquina», van idear un negoci de distribució de substàncies estupefaents en tres domicilis diferents pròxims a l'institut del municipi.

En un dels habitatges van trobar droga dins un paquet d'arròs a la cuina i en una sabata.

Davant la impossibilitat de celebrar el judici, el tribunal va decidir tornar a assenyalar la vista, que es farà el pròxim febrer.

Per la seva banda, la secció quarta també havia assenyalat un segon cas que implicava tres acusats d'un delicte contra la salut pública. Tampoc no es va poder fer per problemes mèdics d'una de les parts. Els fets que s'havien de jutjar també van tenir lloc el 2017, però l'escenari va ser Lloret de Mar i va tenir un bar com a epicentre del conflicte.

Segons la fiscalia, els tres acusats es feien valdre d'un bar, que regentava un d'ells, per fer la compravenda de cocaïna. Una investigació de la Guàrdia Civil va acabar amb la intervenció de múltiples trucades entre presumptes comandes de droga entre compradors i els acusats. En una de les converses, un client demanava «un entrepà petit i un ´quinto' que sigui bo». Els demanen 9,5 anys de presó a cadascun.