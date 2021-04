Nou mètode «més ràpid i menys fiable» per detectar asimptomàtics a Girona

Inici del cribratge seriat d'automostres. Salut comença una nova estratègia en què 486 participants s'extreuen una mostra nasal per fer-se la PCR en una jornada marcada per la pluja i amb menys afluència del previst. L'estratègia va adreçada a gironins de 16 a 60 anys que podran repetir la prova d'aquí a quinze dies

Un escovilló, un tub per dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant, dues etiquetes i un full d'instruccions. Aquests són els estris necessaris per a extreure's una automostra de mucositat nasal perquè posteriorment els tècnics l'analitzin i determinin si hi ha presència del coronavirus o no. Així de senzill i ràpid tot i que amb dubtosa eficàcia.

L'«estoig d'autopresa de mostres» es podia recollir, ahir en una carpa externa al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell de 10 del matí a 7 de la tarda, en el marc d'una campanya de cribratge adreçada a gironins asimptomàtics d'entre 16 i 60 anys. Prèviament, Salut havia enviat 20.000 missatges al mòbil de veïns de diferents barris i franges d'edat, seleccionats prèviament segons criteris epidemiològics, animant-los a participar.

«Es tracta d'una tècnica senzilla, només cal seguir les instruccions i no cal formació prèvia», va explicar ahir la responsable dels equips mòbils i de l'Atenció Continuada i Urgent Territorial (ACUT), Ester Fages, qui va concretar que la nova estratègia es fa paral·lelament a les dictaminades des de Salut però que té l'avantatge de «no sobrecarregar el sistema sanitari».

«Falta gent jove que participi»

Els interessats es van anar apropant al dispositiu habilitat amb comptagotes al llarg d'un matí plujós. Dos treballadors de la Creu Roja els donaven indicacions i els resolien dubtes.

Un d'ells, Marc Palomino, hi treballa des de l'octubre donant suport a les campanyes de cribratges poblacionals organitzades des de Salut. «Al principi tothom ens feia moltes preguntes, ara aquestes iniciatives cada vegada estan més assimilades per part de la població», va detallar. Palomino ha treballat en cribratges poblacionals, escolars i, més recentment, al de la Univeristat de Girona. Va destacar que «més que per tallar el contagi, aquests cribratges van bé per tenir una estadística real de l'afectació del virus en zones concretes». Finalment, va lamentar que hi hagi pocs joves que participin en aquestes iniciatives. «Al cribratge de la UdG hi havia més professors que alumnes, els joves s'han de conscienciar més tot i que entenc que estan cansats de la pandèmia i les limitacions que ocasiona», va concloure.

Un cop recollien la bossa amb el material necessari, els participants podien escollir entre fer-se el frotis nasal en unes taules habilitades a l'exterior de l'edifici o bé anar a casa, si preferien tenir més intimitat. Si escollien la segona opció, tenien un termini de mitja hora des que es feien l'automostra fins que la retornaven al punt de recollida «per tal de garantir-ne la conservació», segons va detallar Fages.

«No sé si ho he fet bé»

La majoria de participants van preferir extreure's la mostra allà mateix. A cada taula hi havia un full amb instruccions precises i un codi QR per accedir a un vídeo explicatiu. Un cop acabaven, retornaven el tub amb la mostra i la resta del material.

«He seguit les instruccions i suposo que ho hauré fet bé tot i que no n'estic segura, preferiria que hi hagués algú que ho validés», va explicar Neus Tarrés, veïna del barri de Taialà. D'altra banda, David Simó, veí de Celrà, va aprofitar que venia al CUAP Güell a fer-se una prova i també va participar al cribratge. «Ja m'havien fet una PCR una vegada i no sé si serà més eficaç o no però almenys és menys molest fer-te el frotis tu mateix», va detallar. Finalment, la regidora del PSC a l'Ajuntament de Girona, Bea Esporrín, va valorar positivament la iniciativa i va considerar que aquest mètode «és molt més còmode i fàcil».

Les proves s'allarguen fins avui i qui vulgui podrà repetir-la d'aquí a quinze dies, ja que es tracta d'un cribratge «seriat».