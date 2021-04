Les obres al túnel de Toses acabaran el 9 de maig i tornaran a circular trens entre Ribes de Freser i Puigcerdà

L'entrada del túnel de Toses (Ripollès) per on hi circulen els trens de l'R3 en direcció a Puigcerdà

L'entrada del túnel de Toses (Ripollès) per on hi circulen els trens de l'R3 en direcció a Puigcerdà · Lourdes Casademont

Els treballs de millora al túnel de Toses finalitzaran el 9 de maig després de deu mesos d'obres, segons ha anunciat aquest divendres Adif. Aquell mateix dia a la tarda es restablirà la connexió ferroviària de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Actualment hi ha un servei alternatiu per carretera. Amb un cost de 9,5 MEUR, s'ha actuat en 950 metres dels 4 km que fa el túnel. Concretament, s'ha reforçat l'estructura per evitar despreniments, s'ha millorat el drenatge i s'ha canviat la catenària per una de rígida que donarà una major "fiabilitat" que la que hi havia actualment. La delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, representants de Renfe i autoritats locals també han visitat els treballs.

Els treballs de millora al túnel de Toses encaren la recta final i es preveu que els trens puguin tornar a circular entre Ribes de Freser i Puigcerdà el pròxim 9 de maig a la tarda. Aquell mateix dia es donaran per finalitzats els treballs que s'hauran allargat durant més de 10 mesos. El director general de conservació i manteniment de la via d'Adif, Ángel Contreras, ha detallat que les millores s'han centrat en reforçar les zones "més problemàtiques" del túnel i que s'ha actuat en 950 metres dels 4 km de longitud que fa en total.

Cal recordar que un despreniment a l'interior del túnel l'estiu passat va endarrerir dos mesos els treballs. Segons Contreras, es va aprofitar per fer un seguiment de tota la instal·lació i detectar els punts més conflictius. Les filtracions d'aigua i els cicles de gel i desgel a la zona on es troba el túnel fan que la roca es deteriori i hi hagi despreniments.

És per això que els treballs s'han centrat en reforçar l'estructura, s'ha millorat el drenatge i s'ha canviat la catenària per una de rígida que donarà una major "fiabilitat", en el sentit que té una major "durabilitat" i és "més robusta" que la catenària convencional que hi havia fins ara.



Una infraestructura singular

El túnel de Toses té una longitud de 3.909 metres i va acabar-se de construir l'any 1922. Es tracta d'una infraestructura singular per la seva ubicació a una gran altitud, la seva longitud, les condicions climàtiques i la geologia de la zona. Segons informa Adif, s'hi donen diverses problemàtiques degut a les filtracions d'aigua que originen patologies estructurals que afecten el revestiment del túnel.

Adif explica que no tot el túnel es trobava en mal estat i, per això, no van creure convenient actuar en tota la infraestructura per "no allargar massa temps la interrupció ferroviària". En concret, s'han fet actuacions en un tram de 949 metres que han consistit en sanejar zones puntuals i en reforçar l'estructura més deteriorada de formigó. La zona més propera a la boca de la Molina ha presentat unes dificultats especials, ja que la línia passava per sota de superfícies on hi ha un "gran flux d'aigua i poca cobertura", un fet que, combinat amb les baixes temperatures, "havia contribuït a desgastar el formigó i presentava patologies puntuals de difícil reparació".

També informen que una millora molt notable ha estat la instal·lació d'una catenària rígida que "minimitza el risc d'una averia elèctrica que pogués deixar sense tensió un tren a l'interior del túnel".



Unes setmanes amb límit de velocitat

Els trens circularan durant quinze dies amb un límit de velocitat de 30 km/h, per després passar a 60 km/h dues setmanes més i per últim assolir els 100 km/h, la velocitat de circulació pel túnel d'abans de les obres. "Necessitem que la via s'assenti i s'hi circuli", ha precisat Contreras.

D'altra banda, Adif no ha donat més explicacions sobre l'incident que hi va haver el 7 d'abril passat quan un ferrocamió es va desfrenar i va circular sense control fins a l'estació de Ripoll, on es va poder aturar. No hi va haver ferits, però es va haver de desallotjar l'estació per prevenció. Un incident que va causar molt malestar al territori. Segons Contreras, la investigació que van obrir per aclarir els fets no ha conclòs i ha remarcat que tots els dispositius de prevenció i seguretat van funcionar correctament i no hi va haver danys personals.

La visita ha comptat amb la presència de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i del subdelegat, Albert Bramon, així com representants de Renfe. També hi havia l'alcalde de Toses, Joan Bernadas, i el de Puigcerdà, Albert Piñeira, i el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, entre d'altres autoritats.