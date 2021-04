Una tercera part dels gironins vacunats amb una dosi té més de 75 anys

La campanya de vacunació contra el coronavirus va avançant a un ritme cada vegada més ràpid entre els col·lectius d'edat avançada i que també són els més vulnerables. De fet, actualment un 36% de gironins -una mica més de la tercera part- del total de vacunats amb una dosi té més de 75 anys. A més, concretament el 22% del total de vacunats té més de 80 anys.



Aquest progrés es deu a dues raons principals: primerament, la pràctica totalitat d'usuaris de residències que ja s'han vacunat -també amb la segona dosi- i, en segon lloc, l'acceleració de la campanya de vacunació amb Pfizer a persones d'entre 70 i 79 anys a diversos punts de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals cal destacar el Palau de Fires de la capital, on es vacuna massivament.



D'altra banda, també cal destacar que més de la meitat (55%) de gironins amb una dosi té més de 65 anys, és a dir, més de 90.000 persones. Per tant, la prioritat de vacunar per edat és un objectiu que s'està complint, tenint en compte que l'administració de dosis a menors de 60 anys està pràcticament bloquejada des de la limitació d'AstraZeneca i la conseqüent aturada de la vacunació a col·lectius de serveis essencials.



Dins d'aquest ordre, també és destacable que a la franja d'entre 60 i 64 anys hi ha més persones vacunades que a les franges de 70 a 74 i 75 a 79. Això es deu, principalment, al fet que es van començar a vacunar abans amb AstraZeneca.



Més vacunats que infectats

D'altra banda, una novetat important d'ahir és que a la Regió Sanitària de Girona ja hi ha més persones amb les dues dosis o la pauta completa de vacunació que infectats des de l'inici de la pandèmia. El dia anterior això també va ser notícia a tot Catalunya.