Ahir al matí, el municipi de Celrà es va despertar amb una sorpresa. I és que, de sobte, va aparèixer un obelisc de vora tres metres d'altura a la rotonda situada davant de l'escola Aulet.

Aquest fet insòlit ha causat molta expectació entre els veïns i veïnes que ho van detectar de bon matí. La majoria eres residents propers a la rotonda o famílies que portaven els nens i nenes a l'escola.

El monòlit aparegut a Celrà l'últim divendres d'abril està construït amb un material metàl·lic de color fosc i té, a les quatre parets laterals, algunes inscripcions i marques corbes en baix relleu.

Procedència desconeguda

Es desconeix si aquest obelisc pot tenir alguna relació amb les estructures similars que han aparegut a altres poblacions catalanes, durant les darreres setmanes.

O inclús amb les que ja havien aparegut a localitzacions de diferents països, sense que ningú en reclamés l'autoria.

El cert és que la figura té un aspecte semblant al d'aquestes altres construccions descobertes arreu.

A Espanya, se'n va detectar un el desembre a Ayllón, un poble de Segovia. I no va ser fins al mes de març que van arribar a Catalunya, amb la col·locació de dos monòlits a dues poblacions de costa.

Un va aparèixer a la platja de Sa Conca de Castell-Platja d'Aro, al Baix Empordà, i encara segueix allà sense que ningú s'hagi identificat com l'autor.

L'altre -de forma triangular- es va detectar a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però ja no hi és perquè va desaparèixer tan misteriosament com va ser instal·lat; algú se'l va emportar una matinada.

El fenomen dels monòlits és relativament nou i molt volàtil, pel que fa a localització. Va començar el mes de novembre del 2020, quan va aparèixer el primer al desert de Utah, als Estats Units. Algú va muntar allà una escultura de poc més de dos metres d'altura sense cap inscripció ni firma d'autoria.

Des d'aquell moment, s'han anat detectant peces semblants a diferents localitats i indrets del món a molts quilòmetres de distància entre si.

No es retirarà

A Celrà, l'Ajuntament ha decidit no retirar-lo ni moure'l de lloc de moment, a l'espera de resoldre'n l'autoria. Tot i que sembla molt improbable que, igual que ha passat a altres llocs, acabin descobrint d'on prové.