Bars i restaurants podran obrir fins a les 11 de la nit a partir del 9 de maig

Catalunya obrirà a la nit els interiors i terrasses de bars i restaurants a partir del 9 de maig, una vegada decaigui l'estat d'alarma (la mitjanit d'aquell dia), com va anunciar ahir en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, i com havia avançat Diari de Girona. Fins aquell dia, el Govern continuarà mantenint el gruix de les restriccions vigents pel coronavirus.

No obstant, des de les 00.01 hores del 9 de maig entrarà en vigor un decret que contempla, entre altres aspectes, la reobertura d'interiors i terrasses de bars i restaurants fins a les 23 hores i l'obertura dels parcs d'atraccions i les fires ambulants amb un 30% de l'aforament. El 9 de maig, amb el final de l'estat d'alarma, també decaurà el toc de queda (fixat a Catalunya a les 22 hores). El Govern encara no ha decidit si modificar-lo o eliminar-lo.

Parcs infantils

Prèviament, aquest dilluns 3 de maig entrarà en vigor un decret de restriccions amb dues modificacions: s'autoritzen les assemblees d'entitats esportives (amb una limitació del 50% d'aforament i un màxim de 500 persones o fins a mil persones si la ventilació ho permet) i se suprimeix el límit de les 20.00 hores per al tancament de parcs infantils. La decisió de flexibilitzar les restriccions ve donada per l'augment de la taxa vacunal de la població. «La setmana vinent arribaran 550.000 vacunes a Catalunya i aquestes previsions ens fan ser optimistes», va recalcar Vergés.

Salut estima que Catalunya arribarà al 9 de maig amb almenys una injecció posada al 80% en la població de més de 60 anys. Aquest nivell de vacunació portarà a un descens, segons Vergés, de les hospitalitzacions, ingressos a les ucis i mortalitat, una evolució que ja «dona per feta». Per això, el Procicat ja avança aquest divendres les mesures de reobertura del 9 de maig, dia que decau l'estat d'alarma i les restriccions que en deriven, com el toc de queda nocturn.

En les últimes hores hi ha hagut una lleu treva de la pressió assistencial amb menys ingressats i menys persones a les ucis. Els indicadors, no obstant, continuen pujant lleugerament. Els responsables de Salut estan molt pendents de l'evolució de les ucis per fer un pas endavant o no en una nova desescalada a partir de dilluns. «10.500 nous contagis setmanals són molts», va advertir Vergés.

Feia setmanes que bars i restaurants demanaven obrir ininterrompudament fins a l'hora del toc de queda (22.00 hores) per poder rebre clients a la tarda i per als sopars. Fins ara l'horari autoritzat per a l'hostaleria és de 07.30 hores fins a les 17.00 h ininterrompudament.

L'hostaleria està al límit i, en canvi, i malgrat les restriccions, als carrers proliferen els «botellons» i les reunions socials festives i sense mesures de seguretat. L'Ajuntament de Barcelona ha instat el Govern a reobrir l'hostaleria a les tardes per salvar el sector.

En aquests últims dies, diferents consellers, des de Miquel Sàmper, passant per Alba Vergés o Meritxell Budó, han insistit que el Govern vol anar pas a pas, amb cautela, i avançar en funció de l'evolució dels indicadors de la pandèmia.

Confinament nocturn

Una de les mesures que decau amb l'estat d'alarma és el confinament de la comunitat autònoma, per això, va insistir el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'està treballant en un marc jurídic per establir mesures. El mateix passa amb el toc de queda, sobre el qual encara no hi ha res decidit. «Hem de veure com es regula aquest confinament nocturn», va dir.

El Govern té previst aprovar dimarts un decret que modifiqui la llei de Salut Pública per poder establir el toc de queda a partir del 9 de maig. També servirà per poder decretar confinaments en cas de considerar-los necessaris si la pandèmia arriba a nivells més elevats o hi ha «algun tipus de rebrot de la variant índia», per exemple. «Tant de bo no l'hàgim d'utilitzar, però hem de dotar-nos d'aquest instrument», ha assenyalat el conseller de l'Interior.