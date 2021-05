El biotecnòleg César de la Fuente, premi FPdGi a la Recerca Científica 2021

Ahir es va fer a Alacant l'última parada de la gira de la Fundació Princesa de Girona, per a la transformació educativa i el desenvolupament professional. A l'acte, celebrat al Centre Cultural Las Cigarreras i presidit per Felip VI, es va entregar el premi a la Recerca Científica 2021 al biotecnòleg César de la Fuente. De la Fuente lidera un laboratori de recerca a la Universitat de Pennsilvània (EUA) especialitzat en la creació d'antibiòtics amb ordinadors, a partir de molècules naturals per atacar bacteris.