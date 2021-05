Carrizosa diu que Cs està «fort» a Girona tot i no tenir diputats

El president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va visitar ahir Girona i va voler treure ferro a la pèrdua de càrrecs que el seu partit ha patit en els darrers mesos a les comarques gironines, tot assegurant que estan «forts». Carrizosa va recordar que l'any 2017 van aconseguir uns resultats «excepcionals» amb quatre diputats i que a les eleccions del 14-F van patir una «davallada», però es va mostrar convençut que la situació es revertirà. «Revalidarem els resultats a les properes eleccions, quan siguin. En unes eleccions més normals i amb més participació, ens tornaran a donar-nos confiança a les urnes», va afirmar.

De la mateixa manera, va assegurar que la militància està «molt convençuda» que Ciutadans ha de ser a la demarcació de Girona, on ara no té representació. «És indispensable que se senti la seva veu», va afegir. Fa poques setmanes, el seu líder a Girona, Jean Castel, va anunciar que abandonava el partit. Per això, Carrizosa va admetre que hi ha «molta feina» a fer i que s'ha d'explicar a tothom el seu «model». El líder de Cs va fer aquestes declaracions en una visita a Girona, on es va reunir amb empresaris del món de la restauració.

Pel que fa al nou decret que està preparant la Generalitat per quan decaigui l'estat d'alarma pel coronavirus, a partir del 9 de maig, Carrizosa va témer que sigui un «nyap» i el va comparar amb el de les eleccions del 14-F. El líder de Ciutadans va assenyalar que aquest és un exemple «clar» del «nivell de nyaps del Govern» i creu que, si és així, «estem tots ben servits». En aquest sentit, va avisar que a partir d'ara, des de la Generalitat, no podran fer «més restriccions indiscriminades».

Finalment, Carrizosa també va reclamar que es permeti a la restauració oferir sopars i es retardi el toc de queda a les onze «des d'avui mateix». D'altra banda, va atribuït el retard en la formació del nou Govern a les negociacions sobre els xiringuitos i els «càrrecs que es repartiran».