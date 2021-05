El contagi aeri causa una COVID-19 més greu que la infecció per contacte o gotes

El contagi del coronavirus SARS-CoV-2 per aerosols (gotícules microscòpiques de fins a 100 micres que floten en l'aire com el fum) provoca una malaltia més greu que quan la transmissió és per gotes (les que cauen a terra a un metre o dos) o per contacte amb superfícies o objectes. Aquesta és la conclusió que apunta una investigació experimental realitzada per científics de l'Institut de Malalties Infeccioses de l'Exèrcit dels Estats Units, amb base a Maryland.

Experiments amb dues espècies de micos (Macacus rhesus i Macacus cynomolgus) dividides en quatre grups van demostrar que la infecció per virus en aerosols, que penetren profundament fins als pulmons, va resultar en una malaltia més greu que el contagi amb una quantitat de partícules víriques 100 vegades més gran en gotícules més grans que es dipositen al nas i al coll (infecció intranasal i traqueal).

Tot i que en tots els grups els micos van mostrar molt pocs sign es clínics externs, els ´macacos cynomolgus' exposats a la transmissió per aerosols van desenvolupar les respostes febrils més consistents i van patir la malaltia respiratòria i la patologia més greus. Això «pot proporcionar objectius clínics addicionals per a l'avaluació de teràpies i vacunes», assenyalen els 30 investigadors coautors de la investigació, encapçalats per la viròloga Sandra L. Bixler.

Aquest estudi, allotjat al servidor bioRxiv com a preimpressió (no ha sigut revisat per parells ni publicat en una revista científica), estableix per a la Covid-19 el que ja se sabia per a altres malalties, com la grip, en la qual la quantitat de virus que entra en contacte amb les fosses nasals ha de ser 100.000 vegades més gran per causar els mateixos símptomes que la infecció per aerosols. Aquesta diferència també es va verificar per a la verola, i en terminologia mèdica es diu infecció anisòtropa o desigual.

El científic espanyol José Luis Jiménez, catedràtic de Química de la Universitat de Colorado (EUA) i un dels experts mundials més grans en aerosols, va ressaltar ahir la importància d'aquest estudi, i va afirmar que «afegeix una onzena raó a les deu que aporta l'article de The Lancet que estableix que els aerosols són dominants» sobre les gotes com a via de contagi. Precisament, l'octubre passat ja va indicar que la inhalació d'aerosols podia produir una infecció més greu que per gotes.