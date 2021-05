Els ingressos cauen a Catalunya però s'estanquen a Girona

Les últimes dades que va difondre ahir el Departament de Salut sobre el coronavirus indiquen que hi ha hagut una davallada de la pressió assistencial als hospitals catalans, mentre que a Girona van pujar lleugerament.

Els hospitals gironins segueixen tenint xifres d'ingressos elevades que es resisteixen a baixar, i de fet ahir se'n van notificar tres més, amb 287 pacients en total. També segueix estancada des de fa dies la xifra de crítics, que no baixa dels 50 ingressats a les UCI des de fa més d'una setmana. I de fet, fa un mes que oscil·len per sobre de la quarantena. Tenint en compte el nombre total de crítics que ahir hi havia a Catalunya, que s'eleva a 489, un 10% d'aquests estan ingressats a les UCI gironines.

Les xifres de nous infectats va disminuir un 4% respecte de la del dia anterior, però segueix prop dels 300 casos diaris. Això es deu, en part, als cribratges massius que s'han dut a terme els últims dos dies a centres escolars de Cassà de la Selva, Sant Hilari Sacalm i Sarrià de Ter. A més, a Girona també s'ha fet durant dos dies una campanya per fomentar l'autocribratge. Els ciutadans entre 16 i 60 anys van poder recollir al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell el material necessari per fer-se l'automostra. Com que és una iniciativa seriada, tornarà a organitzar-se d'aquí a unes setmanes. De fet, durant la setmana vinent aquesta iniciativa també s'estendrà a Lloret de Mar i Roses, segons les previsions del Departament.

Pel que fa a les defuncions, Salut va fer un ajustament de les dades i la xifra total de morts va disminuir respecte de la del dijous, passant de 2.088 a 2.085. De fet, fins al cap de tres dies les xifres no passen a ser definitives, i es poden donar casos de defuncions que en un primer lloc es notifiquessin a conseqüència de la Covid-19, i que al cap d'uns dies s'hagi esmenat.

La resta d'indicadors de la pandèmia es mantenen estancats des de fa dies. El risc de rebrot va baixar un punt, situant-se a 355, mentre que la velocitat de contagi va pujar una centèsima fins a 1,02.

Menys de 500 crítics a les UCIs

La davallada d'ingressos a Catalunya els últims dies fa pensar que els indicadors mostren una certa contenció del virus, almenys pel que fa als pacients amb Covid-19 que arriben als hospitals. En xifres, els malalts ingressats van sumar 1.585 casos, un total de 31 menys que l'últim balanç. A més, es va registrar una caiguda de nou casos greus ingressats a les UCIs, amb 489 en total. Tot i això, ahir encara es van diagnosticar 1.806 nous contagis i es van notificar 19 morts.

La velocitat de propagació del virus es va estabilitzar en 1,04, igual que en l'últim balanç, cosa que indica que cada 100 infectats contagien una mitjana de 104 persones.

El risc de rebrot, que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, es va situar en 291 punts, un menys que el dia abans, i la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies va baixar lleugerament a 279 casos, dos menys que el dia anterior.

D'altra banda, Durant l'última setmana analitzada s'han fet 140.942 proves PCR i 47.644 tests d'antígens, que suposa el 6,37% de les proves que s'han realitzat.

La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,99 anys.