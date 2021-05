Joan Roca suma esforços per a la sostenibilitat

Acció conjunta. El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, es va reunir ahir amb la Diputació i agents del territori per abordar fórmules conjuntes de complir amb els objectius de sostenibilitat de l'Agenda 2030. Entre ells hi havia el cuiner Joan Roca.

Aconseguir complir amb les fites de desenvolupametn sostenible marcades en l'Agenda 2030 ha de ser un treball en equip. És per això que la Diputació de Girona, la conselleria d'Acció Exterior i diversos agents de les comarques gironines es van reunir ahir per posar en comú les diferents accions que estan portant a terme per tal d'assolir els objectius de sostenibilitat. Entre els assistents hi havia el cuiner gironí Joan Roca, que des de 2016 és ambaixador de bona voluntat del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i treballa amb el Fons ODS per a promoure tècniques de producció sostenible.

L'objectiu dels diferents actors és unir esforços i col·laborar conjuntament per establir sinergies i desenvolupar projectes comuns que formin i conscienciïn en l'àmbit de la sostenibilitat tant la ciutadania, el sector públic i el sector privat de la demarcació. A la trobada hi van assistir, a més de Roca, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, el diputat de Desenvolupament Sostenible de la Diputació, Joan Fàbrega, el director del Consell Asssessor per al Desenvolupament Sostenible, Arnau Queralt, i agents del territori conscienciats en matèria de sostenibilitat.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que es va reunir amb el conseller abans de la trobada, va assenyalar que «la institució vol ser un dels principals motors de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible a les comarques gironines». És per això que, segons va recordar, des de la Diputació treballen des de fa temps «de forma transversal per al seu assoliment, fent nostra aquesta agenda». A més, va afegir: «Un cop iniciada aquesta transformació interna, la volem fer extensiva a la resta d'administracions locals de la demarcació, així com al món universitari i al teixit empresarial, associatiu i sindical», perquè, va recordar, «aquest és un canvi que no podem fer sols, sinó que l'hem de fer amb la col·laboració de tothom».

De la seva banda, Bernat Solé va destacar que «l'aplicació dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 és una qüestió de país, i per tant, ha d'implicar a tothom». En aquest sentit, el conseller va assenyalar que «el món local i supramunicipal és clau per fer arribar l'Agenda al conjunt del territori». A més, va afegir que «des del Govern hem impulsat l'Aliança Catalunya 2030 per unir institucions, teixit social i econòmic, universitats o sindicats en l'aplicació dels ODS a casa nostra». «Hem de seguir enfortint aquesta aliança de país», va concloure el representant de al Generalitat.