El sector de la neteja reclama igualtat laboral per la COVID

Ahir a la tarda, personal de neteja de diferents hospitals i CAPs de la demarcació (subcontractats per empreses privades) es van reunir davant de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, per protestar contra la falta de reconeixement de la seva feina per frenar la pandèmia. Esther Gutiérrez, delegada d'aquest servei a l'Hospital Santa Caterina de Salt, va dir que reclamen al Govern les mateixes condicions que té el personal mèdic.