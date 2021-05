Els trens tornaran a passar pel túnel de Toses el 9 de maig

Els treballs de millora al túnel de Toses finalitzaran el 9 de maig després de deu mesos d'obres, segons va anunciar ahir Adif. Aquell mateix dia a la tarda es restablirà la connexió ferroviària de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Actualment hi ha un servei alternatiu per carretera. Amb un cost de 9,5 milions, s'ha actuat en 950 metres dels quatre quilòmetres que fa el túnel. Concretament, s'ha reforçat la seva estructura per tal d'evitar despreniments, s'ha millorat el drenatge i s'ha canviat la catenària per una de rígida que donarà una major «fiabilitat» que la que hi havia actualment.