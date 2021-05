Un ciclista de Ripoll va trencar-se la clavícula i els lligaments aquest cap de setmana després de topar amb una pilona de fusta del nou tram de la via verda entre la Colònia Llaudet i Sant Joan. Els fets van passar quan Joan Parramon tornava de Camprodon per carretera amb una bicicleta elèctrica, i va incorporar-se a la via verda per arribar a St. Joan.