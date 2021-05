Girona és l'única província on pugen els accidents de trànsit mortals

Girona és l'única província calana on s'ha produït un increment dels accidents de trànsit mortals durant els primers quatre mesos de l'any. Hi ha hagut una víctima més respecte al mateix període de l'any passat. Això situa en set les víctimes mortals a la xarxa viària gironina entre els mesos de gener i abril.

En canvi, a la resta de la províncies s'ha produït una reducció del nombre de morts a les carreteres respecte a l'any anterior. En total a Catalunya han perdut la vida 27 persones en 27 accidents de trànsit a la carretera. Quan durant el mateix període de l'any passat van perdre la vida 35 persones en zona interurbana, cosa que suposa una reducció del 22,9%. Pel que fa als sinistres mortals, la reducció respecte al 2020 és del 3,6%, atès que n'hi va haver un més, 28.

La meitat del morts es concentren a Barcelona (13) i el segon lloc amb més víctimes és Girona amb set finats, quan en canvi, és una província que concentra només el 10% de tota la població catalana, però tot i això, hi ha força mobilitat ja que hi transcorren grans vies de comunicació com són l'autopista AP-7 que connecta amb França o l'autovia A-2

Per contra, a Tarragona és on hi ha hagut un descens més gran, del 60% respecte a l'any passat, ja que s'han registrat quatre morts , quan en el mateix període de 2019 les víctimes mortals van ser 10. El Servei Català de Trànsit (SCT) destaca que que aquesta reducció de la sinistralitat al global de Catalunya s'ha de situar en un període en què, en gran part, encara hi ha hagut restriccions de mobilitat per frenar la transmissió de la covid-19.

Tres morts a l'abril

De les set morts d'aquests primers quatre mesos d'any 2021, cal destacar que tres han perdut la vida aquest mes d'abril. Els dos últims finats van tenir lloc precisament el cap de setmana del 24 al 25 d'abril. El conductor d'un turisme va morir en una col·lisió frontal a la C-31 a Ventalló i l'endemà, un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal a la C-63 a Sils.

De tots els sinistres viaris amb víctimes mortals s'ha de destacar que tres han tingut lloc a l'Alt ?Empordà, dos al Gironès i dos a la Selva. Pel que fa a col·lectius vulnerables han mort dos motoristes -un més que l'any anterior- un ciclista i dos vianants -el 2020 no hi va haver cap atropellament mortal.

Aquestes dades facilitades per Trànsit fan referència als morts en vies interurbanes -les carreteres. i no inclouen els que han tingut lloc en vies urbanes -carrers. En aquestes, en total han mort tres persones: dos ocupants d'un ?cotxe en un sol accident a Olot i una ?ciclista va morir atropellada a Salt.

En total per tant, entre gener i abril han perdut la vida 10 ?persones d'accidents de trànsit a la província de Girona, dues més que l'any passat per les mateixes dates.