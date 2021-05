Els gironins tornen a sortir de festa

Ballar en temps de pandèmia. Un festival de música tecno de cinc hores al Centre Cultural la Mercè amb 250 persones sense distàncies. Tots els assistents van haver de mostrar un certificat digital que garantia que havien passat la COVID, que estaven vacunats o que havien donat negatiu en un test d'antígens

El Centre Cultural de la Mercè de Girona va ser ahir el més similar a una discoteca del que es recorda el darrer any. Discjòqueis, públic ballant sense distàncies de seguretat i un bar a l'aire lliure. L'assaig clínic Obrir Girona ha permès tirar endavant aquest esdeveniment per a 250 persones, que han tornat a viure l'ambient de festa d'abans de la pandèmia. Només el control a l'entrada on s'havia de certificar que els assistents havien passat una prova d'antígens, que feia menys de tres mesos que havien tingut la covid o que estaven vacunats i les mascaretes revelaven que estem en pandèmia.

Els assistents, majoritàriament joves, celebraven poder tornar a sortir de festa. L'Alícia Pintón i l'Ester Mòlist reconeixien, però, que per a elles era «estrany» i que quan es trobaven en llocs amb molta gent preferien apartar-se una mica. «No ho recordàvem. Quan estem amb molta gent tenim una sensació rara», assenyalen.

De totes maneres, l'Ester i l'Alícia celebraven la iniciativa i destaquen que està «molt ben organitzada». «Es una manera segura i fàcil de poder tornar una mica al que teníem abans. La veritat és que ens sentim molt segures», remarquen.

En el mateix sentit s'expressaven en Ferran Serra i la Desirée Jiménez. Explicaven que després d'un any «hi havia moltes ganes d'anar de festa», i esperaven que la iniciativa serveixi per anar reobrin bars i discoteques. «Ho estàvem esperant. Hi havia moltes ganes, la veritat».

Sopars i més esdeveniments

Des del centre Blockchain de Catalunya asseguaven que, de moment, es mantindran els sopars de cara a la setmana que ve, si bé admetien que hauran de pensar què faran de cara a les dues darreres setmanes. Cal tenir en compte que el Procicat ha obert al servei de bars i restaurants per sopar a partir del dia 9.

El president del centre Blockchain Catlunya, Quirze Salomó, també va anunciar nous esdeveniments de caire esportius i culturals les properes setmanes en el marc de l'Obrir Girona, si bé no en va donar més detalls, ja que fins que no els aprovi el Procicat no els pot fer públics.