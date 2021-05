L'equip de govern nega una auditoria pública al Bike Resort de Ripoll

L'equip de govern de Ripoll va salvar a l'empresa Elevated MTB de l'auditoria pública del seu projecte de Bike Resort, plantejada pel grup d'Alternativa per Ripoll-CUP a través d'una moció en el ple municipal de dimarts passat. El portaveu de la CUP, Aitor Carmona, va demanar que es presentés el projecte tècnic en un acte públic, on es detallés la feina dels tècnics municipals en matèria d'urbanisme, promoció econòmica, medi ambient i mobilitat, per tal que els vilatans puguin discernir-ne la viabilitat.

Aquesta mateixa setmana diferents mitjans han publicat que l'empresa preveu una inversió de 8 milions d'euros per desenvolupar el parc ciclista a la muntanya Puig de la Devesa, i la venda d'uns 50.000 forfets durant 2023. L'emplaçament, malgrat estar en el terme de Ripoll, és més proper al nucli urbà de Campdevànol.

Tant la CUP com ERC van acusar l'equip de govern de manca de transparència i opacitat, tot i que el portaveu republicà Roger Bosch va afirmar que «veiem bé el projecte». Bosch va demanar valentia al consistori, i va recordar projectes com Clownia que es va plantejar fa anys, però que va acabar establint-se a Sant Joan de les Abadesses. Aitor Carmona va demanar reiteradament «quin paper hi juga l'Ajuntament?», reclamant a l'alcalde Jordi Munell (Junts) que escolti a la gent del territori. Després gairebé una hora de discussió Carmona va qualificar la postura de Junts com a «despotisme il·lustrat: tot per Ripoll però sense Ripoll».

El regidor de l'àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va destacar que el Bike Resort situarà Ripoll com a destí ciclista i en va lloar el compromís amb l'entorn, tot afirmant que l'Ajuntament no té costum d'informar d'iniciatives privades. Per la seva banda Jordi Munell va assenyalar que en no tractar-se d'una ubicació pública, la responsable de validar el projecte és la Comissió Territorial d'Urbanisme de Catalunya, a qui va qualificar d'ens «molt garantista» i que sovint complica la realització de tràmits. També va autodefinir el seu govern com a «facilitador de l'activitat econòmica» i va acusar la CUP de ser un grup «anti-Ripoll» més que no pas antisistema, pel fet de negar-se a uns possibles ingressos de 16 milions d'euros anuals. La discussió sobre la conveniència o no de celebrar-se aquesta auditoria pública va iniciar-se amb els partits d'esquerres disposats a votar-hi a favor, però el PSC es va fer enrere i va acabar abstenint-se «després d'haver-ne parlat telemàticament amb els nostres regidors» segons va afirmar Joaquim Merino.

El PSC és un dels socis de Junts al Consell Comarcal. La regidora no adscrita Sílvia Orriols, també havia anunciat l'abstenció, però va canviar el vot per fer-ho en contra de la proposta de la CUP, tot i que en cas de produir-se un empat, el vot de qualitat de l'alcalde hagués estat suficient per impedir que prosperés.