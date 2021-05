Ordre d'allunyament de l'AP-7 a un lladre «punxa-rodes» que roba a estrangers

Els lladres «punxa-rodes» s'han convertit en un perill a les autopites i vies ràpides i cal estar atent per no ser-ne víctima, sobretot si s'és estranger. Aquests per cometre els seus cops solen punxar una roda del vehicle de la víctima i posteriorment la segueixen fins que s'ha d'aturar al voral. Un cop allà, aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l'interior del vehicle. En d'altres ocasions, detectaven el vehicle que volien assaltar, el feien aturar al voral o en la mateixa àrea de servei de l'autopista, fent indicacions com si tinguessin un problema al cotxe. Un cop aturats i amb l'excusa d'ajudar-los, els autors distreien les víctimes i robaven els objectes de l'interior.

Doncs bé això és el que es dedicava a un veí de Barcelona, kosovar de 43 anys que ha acabat detingut pels Mossos de la Unitat Operativa de Mobilitat. Es tracta d'un multireicident, amb més de 50 antecedents policials i que una mesura cautelar d'allunyament de l'autopista AP-7 fins a dictar sentència. Contra aquest home però, el jutge ha decretat una mesura cautelar d'allunyament de tota l'autopista AP-7 fins a dictar sentència. Els Mossos també busquen el seu company «de feina» que també té el mateix perfil.

La detenció es va produir en una àrea de servei de l'AP-7. Els presumptes autors van aprofitar que les víctimes es trobaven a l'interior de la cafeteria per punxar-los la roda del seu vehicle i posteriorment quan les víctimes -portugueses residents a Suïssa que anaven a Portugal- inflaven la roda, van aprofitar aquesta situació per sostreure'ls 25.000 euros en efectiu i 4.500 euros en joies obrint una porta posterior del vehicle.

La investigació dels Mossos va permetre determinar la identitat del detingut així com la del segon autor, que està pendent de detenció. Tots dos individus implicats en els fets són habituals de furts a l'autopista AP-7 i en el moment dels fets anaven en un vehicle de lloguer que conduïa el mateix detingut.