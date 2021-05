Pluja i pobles turístics buits el primer cap de setmana sense confinament

Les (males) previsions meteorològiques s'han complert i el primer cap de setmana sense comarcal ha començat amb pluges generalitzades a la província de Girona i de moment, aquesta jornada esperada per a molts catalans per retornar a les seves segones residències o per retrobar-se amb familiars d'altres comarques haurà quedat aigualit o ha estat inexistent. Fer-ho, poden fer-ho, és clar, la pluja, de moment, no està impedint la mobilitat, però els retrobaments entre éssers estimats a l'aire lliure, la forma més segura de fer-los en pandèmia, es compliquen o gairebé es tornen impossibles, amb la pèssima previsió pel que queda del cap de setmana.

La pluja que cau des de divendres sobre l'àrea metropolitana de Barcelona?de fet ha provocat una frenada en la sortida de vehicles del 36,3% respecte al previst per aquest cap de setmana, en què no hi ha confinament comarcal per primera vegada des de Setmana Santa i amb un dissabte festiu per la celebració del Dia del Treball.

Fonts de Servei Català de Trànsit van informar ahir a EFE que, des de les tres de la tarda de divendres i fins a les deu del matí de dissabte, havien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 264.444 vehicles, fet que representa el 63,7% dels 415.000 que estaven previstos fins dissabte.

Aquesta situació de pluja es va traduir ahir a les comarques de Girona amb menys moviments a les carreteres que porten a la Costa Brava i en punts de la muntanya. La major part dels pobles turístics estaven buits i aquells pocs que s'hi van arribar a desplaçar ho van fer amb un paraigües.

La inestabilitat encara s'allargarà avui i fins dilluns a la província de Girona. Si bé les precipitacions es concentraran més a l'interior. Cal destacar que la borrasca Lola ha portat, a més, una descens de temperatures acompanyat de xàfecs. Per exemple, ahir les màximes gairebé no van superar els 14 graus en cap punt de la província de Girona.

Neu i pluja a Girona

Aquesta situació meteorològica que porta xàfecs intensos sobretot des de divendres ha deixat registres destacables sobretot en zones de muntanya i l'interior. Fins i tot, ha tornat a nevar al Pirineu gironí. El Servei Meteorològic de Catalunya va emetre ahir un llistat amb els gruixos més destacables i tot i ja ser primer de Maig, ahir es van acumular 16 centímetres a Ulldeter, 16 centímetres a Malniu i 5, a Queralbs-Núria.

Pel que fa a les pluges, els registres més destacats entre divendres i dissabtes, cal destacar que els 44,6 litres de Queralbs, els 36,7 de Molló, els 33,3 Puigcerdà, els 31,7 a Setcases i els 32,5 de Das. Fora de la zona del Pirineu, a Girona han caigut més de 22 litres o a punts com, Banyoles s'han superat els 27.

Aquesta situació meteorològica començarà a millorar de cara a dimarts de la setmana vinent. A banda de desaparèixer les precipitacions també s'espera un increment notable de la temperatura amb registres elevats i per sobre dels 20 graus. Sembla que es deixarà enrere aquest ambient de primavera amb pluges i tornarà a lluir el sol.