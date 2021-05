Rècord de vacunació a Girona

El passat dimecres 7 d'abril, més de tres mesos després de l'arribada de les vacunes a Catalunya, la Regió Sanitària de Girona va establir el seu rècord de vacunació amb 10.550 dosis injectades amb un sol dia. Una xifra que, des de l'endemà mateix, van baixar substancialment per la prohibició de vacunar amb AstraZeneca els menors de 60 anys. I, de fet, sense vacunar treballadors essencials, el ritme de vacunació no ha tornat arribar a aquelles xifres fins aquesta setmana quan, amb l'esperada arribada de més dosis, la velocitat de vacunes injectades a la població de més de 60 anys (AstraZeneca) i de més de 70 (amb Pfizer) ha permès que divendres se superés aquell rècord del 7 d'abril. Segons les dades fetes públiques ahir pel Departament de Salut, divendres a la Regió Sanitària de Girona es varen posar 11.054 vacunes.

Un nou rècord que, en detall són 6.910 primeres dosis i 4.144 segones, que deixa amb un alt percentatge de vacunació les franges de persones de més 60, 70 i 80 anys a la demarcació de Girona. Així, a la regió sanitària ja hi ha gairebé 200.000 persones que han rebut la primera dosi (199.014) i 85.909 amb la pauta completa després d'haver-ne rebut dues.

Un ritme que, sobre el paper, continuarà igual o més elevat en les setmanes vinents; mentre s'espera que, per una banda, el Ministeri de Salut decideixi que fer amb les segons dosis als treballadors essencials menors de 60 anys que van rebre una primera d'AstraZeneca i, per a l'altre, que es compleixi el pronòstic d'Alba Vergés que aquest mes de maig ja es podrà començar amb la franja de 50 a 59 anys.

El rècord de vacunació en un sol dia, en unes vint-i-quatre hores en les quals es van superar les 100.000 dosis administrades en el conjunt de Catalunya, són la millor notícia entre les dades sobre l'evolució de la pandèmia a Girona. La resta, com ha anat passant en els darrers dies, continuen estancades amb una lleugera tendència a la baixa tant amb nous positius com en la pressió hospitalària. En detall, a la Regió Sanitària de Girona hi havia divendres tres persones ingressades menys (de 182 a 179) i també s'havia baixat de la xifra de mig centenar d'ingressats a les UCIs. Però només per un: de 50 a 49. En la resta de dades, segons Salut es van detectar 268 casos positius nous, en total ja són 70.925, i tres noves defuncions (2.088). El risc de rebrot va pujar una mica (363) i la Rt es va quedar igual (1'02).

Pel que fa al conjunt de Catalunya, divendres es varen destacar 1.659 nous casos positius (601.067 en total) i van haver-hi 19 noves morts (21.859, des de l'inici de la pandèmia). Sobre la pressió assistencial, als hospitals catalans hi havia 1.585 ingressades per coronavirus (31 menys que el dia anterior) i també en van sortir 9 de les UCIs (489).