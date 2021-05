Roses no cobrarà l'ocupació de la via pública a partir de l'1 de juliol

L'Ajuntament de Roses no cobrarà la taxa d'ocupació de la via pública als comerços, establiments d'hostaleria i les parades del mercat entre l'1 de juliol i el 31 de desembre. Aquest és el segon any consecutiu que el consistori adopta aquesta mesura amb l'objectiu «d'ajudar» l'empresariat i els professionals d'alguns dels sectors més afectats per les restriccions de la pandèmia. La suspensió del cobrament suposarà que l'Ajuntament deixi d'ingressar uns 198.000 euros. El regidor d'Economia i Hisenda, Marc Danés, defensa la mesura per la falta de «dinamització» dels comerços i la restauració» a causa de les restriccions imposades per la Covid-19. El regidor, que va exposar la mesura al darrer ple municipal, ha posat de manifest que el de la restauració, per exemple, és un dels sectors importants a la població i que s'ha vist més afectats per les restriccions. Des del govern es van reunir per intentar trobar maneres d'ajudar-los a dinamitzar i que puguin mantenir l'activitat. En aquest sentit ha explicat que «hem buscat la manera més senzilla per ajudar econòmicament els empresaris».

Perquè la mesura buscava alhora que no s'hagin de fer tramitacions per part de les empreses per facilitar l'obtenció de les ajudes. D'aquesta manera, i sense haver de fer cap tràmit, els titulars de les ocupacions de via pública quedaran exempts de pagar-la durant mig any. Els que tenen obert tot l'any ja tenen una bonificació del 50% i ara no hauran de pagar les taxes a partir de juliol. El que suposarà aquesta reducció de la taxa en un 75%. El consistori va aprovar la suspensió parcial de la taxa d'ocupació a partir del mes de juliol i fins a finals d'any i se suma altres mesures per ajudar als diferents sectors afecats per la pandèmia.