Fer teràpia de parella en un bosc, la proposta d'una 'coach' del Ripollès per ajudar a "fer créixer" la relació

Fer teràpia de parella en un bosc d'Ogassa (Ripollès) per "fer créixer" la relació i superar dificultats. Aquesta és la proposta d'una 'coach' que ha ideat un mètode que combina la naturalesa i les tècniques del 'teambuilding' (tècniques basades en jocs) adaptades a la parella. Es treballa sobretot en tres pilars bàsics, com són el compromís, la intimitat i la passió. Especialitzada en intel·ligència emocional, Anna Colomer, afirma que les "limitacions vitals", les incerteses de la pandèmia i les conseqüències laborals com el teletreball han "accentuat" els problemes d'algunes parelles i han fet disparar la demanda de teràpies familiars. I situa la falta de comunicació com una de les principals mancances.

La 'coach' Anna Colomer ha quedat a Ogassa amb Joan Aroca i Claudia Obrea, una parella de Sant Pau de Segúries (Ripollès). Deixen el cotxe a l'aparcament de la Font Gran i fan el trajecte a peu. Un camí que fan envoltats de bosc i el soroll de l'aigua d'un rierol fins que arriben a la font. No és la primera sessió que fan. Colomer els demana que es posin esquena per esquena i li pregunta a Aroca què veu davant seu. "Veig la naturalesa, veig un banc, veig arbres", contesta. I després li demana el mateix a la seva dona, que descriu l'ambient amb altres elements. "Fixeu-vos que teniu punts de vista diferents des d'una mateixa situació", els detalla Colomer.

Aquest és un dels exercicis que faran a la sessió, que inclourà també moure dos globus amb el cos, situats un al costat de l'altre i pujant i baixant les escales amb molta coordinació. Aquesta parella fa nou anys que estan casats i van decidir posar-se en mans de Colomer amb qui ja havien treballat anteriorment. Com moltes parelles, el confinament ha estat un detonant però sobretot hi havia un factor de fons, com ells mateixos admeten. "Faltava comunicació, estàvem angoixats, no parlàvem i, si ho fèiem, era per dir que no podíem sortir o això ja no ho podem fer; era un drama i gairebé ni parlàvem", recorda l'home i afegeix que es posaven a mirar la tele a la nit i això era tot.

Per Aroca, la teràpia els està ajudant a "tornar a empentar fort" la relació. "Ara debatim coses, tenim diàlegs, ens distraiem parlant del dia a dia i deixem la televisió a part", diu. I destaca que també és important tenir confiança amb el terapeuta.

La seva dona remarca que fer-ho a la natura és un valor afegit. "Et dona aquesta tranquil·litat i t'aporta energia", diu tot obrint els braços. Per ella, la teràpia li està servint com a una mena d'"alliberació". "Hi ha coses que te les guardes fins que finalment te les pots treure de sobre", afegeix. És conscient que la teràpia és un ajut i afegeix que han de seguir treballant en aquesta direcció.



Les conseqüències de la covid-19



La 'coach' Anna Colomer, amb despatx a Sant Joan de les Abadesses, explica que té un vincle especial amb Ogassa perquè és on la van engendrar els seus pares quan vivien a aquest poble i just aquest any compleixen 50 anys de casats. "És com fer-los un homenatge", detalla.

D'altra banda, explica que la covid-19 va modificar les demandes dels clients que acudien a ella. "Abans venien persones soles a treballar aspectes com l'autoestima però, després del confinament, més de la meitat van ser consultes per crisis de parella", recorda. Segons Colomer, "el teletreball, les limitacions vitals i les incerteses de la pandèmia han accentuat els problemes d'algunes parelles". I va ser a partir d'aquí quan va decidir oferir un servei més especialitzat en aquest àmbit.

A banda de treballar en plena natura, la seva metodologia inclou tècniques del 'Teambuilding' (aprenentatge amb forma de joc) alhora que s'inspira amb la tradició japonesa del kintsugi, consistent a reparar una peça de ceràmica trencada amb or per fer-la encara més bella. "Traduït al mon de la parella, seria que els conflictes també poden enfortir-la i fer-la més sòlida si es treballen sobretot tres pilars bàsics, el compromís, la intimitat i la passió", explica. I remarca que són sessions i exercicis personalitzats en funció de cada cas.

A Catalunya el confinament i la pandèmia ha fet créixer la demanda de teràpies de parella, un increment que també s'ha donat en altres àmbits d'atenció psicològica.