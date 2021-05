«El toc de queda pot passar a ser de set o sis hores»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va situar a la setmana vinent la decisió sobre el manteniment o no del toc de queda nocturn. «Vam decidir que esperaríem a dimecres o dijous per veure l'evolució de la pandèmia i també l'arribada de vacunes», va precisar Sàmper als micròfons de Rac1. «A partir d'ara pot passar a ser de set, sis o cinc hores», va continuar Sàmper, que va defensar el toc de queda com un instrument «eficaç i efectiu» per restringir la mobilitat nocturna. En paral·lel, el titular d'Interior també es va mostrar partidari de relaxar les restriccions d'aforament a cultura i comerços durant els propers dies. «Tenim la voluntat clara de no fer passes enrere, de fer-ne endavant. Cal ser lents però segurs», va comentar Sàmper.

«Els aforaments han de ser el següent paradigma a tractar i s'hauran d'anar incrementant», va recalcar el conseller d'Interior, que igualment veu amb bons ulls una delegació competencial de l'estat d'alarma a les autonomies. «Per mi seria una solució ràpida, còmode i fàcil. De no fer-la servir mai si pogués ser, però de tenir-la al calaix per si fos necessari», va reconèixer Sàmper. «Em consta que s'està gestionant amb Madrid aquesta delegació de competències», va avançar el conseller d'Interior, que va admetre la incongruència d'aquestes negociacions a última hora per buscar un instrument alternatiu a l'estat d'alarma. «És un error, s'hauria d'haver treballat abans», va reflexionar en veu alta Sàmper.

El conseller d'Interior també va alertar que els tribunals possiblement no seran tan benèvols amb l'administració un cop decaigui l'estat d'alarma. «El risc és que ara els jutjats no resoldran igual que en la primera, la segona i la tercera onades. Ara ens diran: ´Tu tens una eina que es diu vacuna, accelera el procés de vacunació. Però no facis una restricció d'un dret fonamental», va avisar Sàmper, que va destapar diverses converses amb el TSJC per preparar el terreny. «Sé que els serveis jurídics de la Generalitat hi han parlat, sobre el decret que estem preparant. Han estat un parell de reunions», va apuntar el conseller d'Interior.

Sobre les negociacions entre JxCat i ERC per formar Govern, Sàmper va assegurar que continuen les reunions. «Em consta que les converses s'han intensificat els darrers dies. Cal que les dues parts facin un darrer esforç, ja que queden serrells per polir», va comentar el conseller d'Interior, que sí ha criticar el terminis temporals marcats per ERC.