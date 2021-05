Atrapen un conductor a 231 km/h per l'AP-7 al seu pas per Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra han atrapat un conductor que circulava a 231 km/h per l'autopista AP-7 a l'altura de Sant Julià de Ramis (Gironès). Els fets van tenir lloc aquest Primer de Maig a quarts de cinc de la tarda. L'infractor, un home portuguès de 32 anys, va passar rabent per davant d'un control de velocitat que havien muntat els Mossos. Pràcticament doblava el límit de velocitat permès a l'autopista (que és de 120 km/h). La policia, després d'aturar-lo, va obrir-li diligències penals i el va detenir per un delicte contra la seguretat viària. El conductor, que viu a França, va passar aquest diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Després de declarar, va quedar en llibertat provisional.

Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc aquest Primer de Maig a la tarda. Els Mossos de Trànsit havien muntat un control de velocitat al quilòmetre 49,2 de l'autopista AP-7, al seu pas per Sant Julià de Ramis. Cap a dos quarts de cinc de la tarda, el radar va caçar un cotxe que anava a 231 km/h, gairebé el doble del límit de velocitat permès a l'autopista.

Els Mossos van aturar l'infractor, un jove portuguès de 32 anys que viu a França, i li van instruir diligències penals. El van detenir per un delicte contra la seguretat viària. El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat de guàrdia i va quedar en llibertat provisional.