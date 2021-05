Camperitzar-se el cotxe per a un viatge i acabar creant un negoci

La gironina Clara Cervera feia temps que volia fer un viatge en furgoneta, «però no en tenia». L'estiu passat, es va dir a si mateixa: «No tens ´furgo', però tens un cotxe». I es va dissenyar un moble per camperitzar-se'l i convertir el seu vehicle particular en una petita autocaravana.

Sota el llit, va aconseguir posar-hi espai d'emmagatzematge per a la roba i dos calaixos independents: un, convertit en una petita cuina amb un fogonet i l'altre, destinat a la higiene amb un dipòsit d'aigua de fins a vint litres de capacitat.

La idea inicial era marxar quinze dies al nord d'Espanya i va acabar voltant un mes i mig. Durant la travessia, explica que molta gent la parava per preguntar-li pel moble perquè «es pensaven que només es podia fer amb furgonetes». I això li va despertar les ganes de compartir el seu invent.

Compartir el disseny

En tornar a casa, a Girona, va decidir aventurar-se i començar el projecte de Moca Campers, una petita empresa emergent de camperització de cotxes i furgonetes petites.

De moment, només comercialitza un model per a furgonetes: el Trip-kit, que va llançar al mercat aquest febrer. I ja està treballant en una variació del mateix que permeti plegar-ne una part, per guardar la bicicleta o la taula de surf a dins mentre es dorm.

Aquest model «per gent més aventurera» estarà disponible al juny i podrà fer-se servir com el clàssic o com a llit individual, quan estigui plegat amb un element al costat.

«Vaig començar oferint només un moble per a furgonetes petites, perquè totes tenen una mida estàndard i és més fàcil. Amb els cotxes és més complicat perquè hi ha molta varietat», diu Cervera, afegint que el primer que va fer era a mida per al seu vehicle.

Tot i la dificultat, no ha desistit i ha aconseguit desenvolupar un disseny extensible que s'adapta a diferents mides de cotxe -tant d'amplada com de llargada- i que començarà a comercialitzar aquest mes de maig.

Desmuntable i sense claus

Gràcies al viatge, va poder comprovar els punts forts i febles del seu moble. Un dels avantatges, que ha mantingut pels dissenys que ara ven, és que el llit -d'un màxim d'1,90?m- es plega fins a ocupar només l'espai del portamaletes, per poder tancar-lo per circular. A més, l'espai està aprofitat per servir d'emmagatzematge i disposa d'una tauleta.

El punt flac del disseny inicial era el volum de l'estructura: «Quan vaig arribar a casa, no sabia on guardar-lo perquè és força gros». Després d'aquesta experiència, ara tots els models de Moca Campers són completament desmuntables i no porten cap clau. «Les peces encaixen perfectament entre si i en quatre minuts el pots muntar o desmuntar».

Cervera explica que, abans d'emprendre, va comprovar que no hi hagués cap altra empresa que permetés aquesta funció. Diu que ara és l'única a tot l'Estat que ven mobles per camperitzar desmuntables.

El material escollit és el contraxapat de bedoll «perquè és una fusta molt resistent i lleugera, que suporta l'aigua i la humitat». Per aconseguir la precisió d'encaix, talla la fusta amb una màquina de control numèric a 7vetes, un taller empordanès.

L'objectiu de Moca Campers, diu, és «crear mobles simples i funcionals a preus econòmics, perquè tothom hi tingui accés». Per això, el preu dels mobles que ofereix està molt per sota que el de grans empreses: 385 €.

Cervera és enginyeria naval i abans de fer el canvi de rumb treballava en una empresa del sector. L'aturada per la pandèmia, explica, li va permetre reflexionar sobre què volia fer. En aquesta línia, confessa que no li ha fet respecte deixar la feina i embarcar-se en el seu negoci, sinó que precisament l'arribada de la covid li ha donat «l'empenta» per fer-ho.